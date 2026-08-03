-Najopasniji oblik revizionizma nije prepravljanje udžbenika – već pokušaj da se izbriše sećanje na srpske žrtve. Svaki put kada se umanjuju ili dovode u pitanje zločini počinjeni nad Srbima u NDH, kada se relativizuje Jasenovac ili osporavaju dokumentovana stradanja, ne napada se samo istorija – napada se dostojanstvo žrtava i pravo jednog naroda na istinu. Da li treba da ćutimo i ne obeležavamo zločinačku akciju ,,Oluja” da bismo se dodvorili nekom? Da li je politika servilnosti koju su vodili predstavnici bivšeg režima do 2012. donela poštovanje prema srpskim žrtvama? Obnova i jačanje nacionalnog identiteta na kome insistrira Aleksandar Vučić je način da zaštitimo sebe od tragedija koje smo u prošlosti doživeli kako nam se nikada ne bi ponovile. Politika koja gradi identitet na relativizaciji sopstvenih zločina ne može biti politika iskrenog pomirenja. Pomirenje nije moguće bez istine, a istina nije stvar političkog dogovora, već istorijskih činjenica, dokumenata i svedočanstava. Srbija ima obavezu da, bez oklevanja i bez kompleksa, štiti istinu o stradanju svog naroda. Ne zbog prošlosti, već zbog budućnosti. Narod koji dozvoli da mu drugi pišu istoriju, rizikuje da mu drugi određuju i budućnost- poručila je putem Instagrama Mesarović.
Politika
Ministarka Mesarović upozorila na opasan revizionizam: Ko relativizuje srpske žrtve, napada istinu i dostojanstvo naroda!
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je danas da Srbija ima obavezu da bez oklevanja i bez kompleksa, štiti istinu o stradanju svog naroda.
Policija traga za devojkom osumnjičenom za ubistvo deke na Karaburmi: Goli leš vezan pertlama na dušekuPrethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Politika
Presuda Višeg suda u Beogradu
11:38 | 0
Najnovije
Politika
Najčitanije
6min
Ova torba je bila hit pre 20 godina, nema žene koja je nije nosila: Onda su je svi zaboravili, a ovog leta je ponovo hit - svi je žele!
18min
"Zločini nad Srbima su bili korektni!" Jeziv ustaški udar na Srbiju: Sami su krivi što su ubijani!
44min
"Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid" Vučić: Priznali su tzv. Kosovo, a Srpska to nikada nije dala!
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"Uložili smo 4 miliona i 10 hiljada evra u Drvar, kao Srbija" Vučić: Milion i po evra ćemo da damo za tržni centar!
Pevač helikopterom stigao na svadbu, mlada prava misterija! Ovo su detalji tajnog venčanja Neše Tvinsa
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,4
|117,75
|USD
|101,71
|102,01
|102,32
|CAD
|72,54
|72,76
|72,98
|AUD
|71,47
|71,68
|71,9
|GBP
|136,73
|137,15
|137,56
|CHF
|125,95
|126,33
|126,71
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)