Rada Manojlović se proslavila učešćem u "Zvezdama Granda", a tokom takmičenja se susrela sa negativnim komentarima na račun fizičkog izgleda.

Jednom prilikom je priznala da je zbog komentara Snežane Đurišić i ostalih kritika koje je dobijala odlučila da poseti stomatologa i uradi zube.

- Kada sam se pojavila na sceni "Zvezda Granda", nisam očekivala da će neko da komentariše i moj izgled. Mislila sam da sam došla da pevam i da je samo to bitno. Međutim, Sneža mi je tada rekla da moram da popravim zube i da mi je prekratka suknja, da sam vulgarno obučena... Ma ništa nije bilo dobro! Ona ima plave, opasne oči kao lisica. Kada te pogleda, smrzneš se i uplašiš. Deluje strogo, a zapravo je dobra duša - rekla je tada Rada.

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