Najstarija pevačica na našim prostorima i pobednica takmičenja "Nikad nije kasno", Dobrila Čabrić (98), i dalje se trudi da očuva mladalački duh i aktivan način života.

Jednom prilikom je otkrila da ne odustaje od izlazaka, druženja i noćnog provoda, te da posebno uživa u muzici i socijalnom okruženju.

-Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu šest godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama - rekla je, pa dodala:

-Drugo, u kazinu je to uzbuđenje, ta terapija. Malo smeha, malo šale, svađe… Svega ima. Inače sam i pevala u kazinu vikendima. Ali dobro, sve spada u život - konstatovala je Dobrila.

"Mnogi padaju u depresiju već u 70. godini"

Pevačica je ranije govorila i o načinu života i brizi o zdravlju, ističući da je za nju važan pozitivan pristup svakodnevici.

-Naravno i ishrana je tu u pitanju, a i način na koji prihvataš život. Ako ga voliš, onda ćeš da ga živiš. Mnogi padaju u depresiju već u 70. godini. Misle da su stari, sve ih boli. I da me boli i da me ne boli, to brzo rešim nekim poslom. Uzmem uvek nešto što me preokupira, tako da ne mislim na te žute minute ili bolest. Ili smrt. Ne, ne, ne, to kod mene ne pali. Živim život punim plućima - istakla je za Grand.