Hajrudin Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, rođen je u Sarajevu gde je proveo i detinjstvo, a iako godinama više nije u ovom gradu, komšije ga i dalje pamte.

Komšije su progovorile o poznatom pevaču. Kako su otkrili, Hari godinama ne živi u rodnoj kući, ali su tu i dalje njegova majka i rođena sestra.

Reporter sa lica mesta je preneo da kuća deluje prilično oronulo i trošno, makar što se tiče fasade, koja je u vidljivo lošem stanju.

- Hari je najčešće u inostranstvu ili Hrvatskoj, njega ovde nećete naći. Tu mu žive majka i rođena sestra. U okviru kuće živi nekoliko porodica, a u jednom delu su i njegovi. Dolazi Hari povremeno da ih obiđe, ali se ne zadržava. Kad me pitate ovako sad šta mislim o njemu, ne znam šta bih vam rekao. Kao dečak je bio vrlo nestašan, a familija mu je oduvek bila muzikalna. Bolji je kao pevač nego kao čovek, to je sigurno. Ne sviđa mi se to što je ženskaroš, godinama je varao tu svoju prvu ženu. Mi smo svi to znali, bruka je to. Ona je, izgleda, poslednja sve saznala. Imao je on brojne afere i vanbračno dete. Znam mu i tu njegovu drugu ženu, ona je vrlo fina. Nadam se samo da je promenio ponašanje, ali znate kako kažu, vuk dlaku menja, ali ćud nikada - rekao je jedan od njegovih komšija.

"Zbog kocke je dizao kredite"

I Harijeva komšinica nije bila preterano oduševljena na pomen Varešanovića.

- Znam ga, kako da ga ne znam. Tu nam je u mahali odrastao. Stalno je pevao, imao je talenta. Roditelji su mu bili jako fini ljudi, nije se "uzvezdio" kao neki odavde. Ovde po kraju se godinama priča da ima velikih problema s kockom. Čula sam i da je dizao kredite zbog toga i da je to mnogo sekiralo njegovu familiju. On to nikad ne bi priznao, ali to se ovde zna. Mnogo je nekretnina izgubio zbog toga. Nije to dobro. Viđam ga s vremena na vreme, uvek se lepo javi. Mogao bi malo tu kuću svojima srediti kad već ima toliko para. Ali dobro, njegova stvar - tvrdila je njegova komšinica.

Kako bismo proverili istinitost ovih tvrdnji, pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačem, ali do momenta objavljivanja ovog tekst nije odgovarao na naše pozive.

