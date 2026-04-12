Sinoć je u aktuelnom rijalitiju, nakon završenih nominacija, usledilo pravo vaskršnje iznenađenje za sve učesnike, kada je voditeljka Ivana Šopić saopštila potpuno neočekivanu odluku produkcije.

Takmičari su se pripremali za napetu noć, strepeći od izbacivanja i od toga ko će zauvek napustiti velelepno imanje u Šimanovcima. Međutim, umesto drame na koju su svi navikli, usledio je potpuni preokret i pravi spas za nominovane.

Neće biti izbacivanja

Voditeljka se zvanično obratila zadrugarima i samo jednom rečenicom prekinula svaku neizvesnost.

- Hristos Voskrese, neće biti izbacivanja. Laku noć - kratko i jasno je poručila Ivana, nakon čega je napustila emisiju.

Ovakva praznična odluka Velikog šefa ostavila je sve u čudu, pa je u Beloj kući najpre zavladao potpuni muk.

Ipak, ova vest donela je ogromno olakšanje, te su učesnici dobili priliku da umesto pakovanja kofera u miru proslave Vaskrs i nastave svoju borbu za glavnu nagradu.

