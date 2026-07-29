Američki tanker za skladištenje gasa pogođen je dronom dok je bio usidren u egipatskoj luci Damijeta na Sredozemnom moru, saopštila je kompanija za pomorsku bezbednost Ambri.

U istom incidentu zapalila su se još dva tankera za gas, što je izazvalo hitnu reakciju nadležnih službi.

Izbili požari u luci

Kompanija za lučke usluge Inčkejp saopštila je da je nakon eksplozije situacija brzo stavljena pod kontrolu.

- Situacija je pod kontrolom nakon eksplozije u luci Damijeta u Egiptu. Lokalne vlasti brzo su reagovale nakon prijave incidenta - navedeno je u saopštenju.

Brodovi izvučeni iz luke

Prema navodima kompanije, ugroženi brodovi su odvučeni iz lučkog područja kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Dodaje se da se očekuje nastavak rada luke tokom noći na ostalim terminalima i vezovima.

Izvor: Al Džazira / Ambrey / Inchcape.