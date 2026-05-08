Popularna glumica Lidija Vukićević, iz braka sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom, ima dvojicu sinova, Andreja i Davida Mrkelu.

Sin Andrej je nedavno sa partnerkom Našom dobio ćerku Dariju, te je glumica jednom prilikom otkrila kako je njena prijateljica komentarisala njene sinove.

-Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu: "To je naše porodično okupljanje" - rekla je na početku Lidija, pa istakla šta je šokiralo njenu drugaricu.

-Skoro je bila jedna prijateljica... Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: "Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu". Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vreme - dodala je ona.

Takođe je govorila i o tome da sinove neće pritiskati da se žene i postanu roditelji.

-Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovek poželi... Imaju devojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati, jer na brak i ljubav gledam drugačije, to je iz emocije, nije nešto u fazonu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa - bila je iskrena.

Andrej je krenuo očevim stopama i uspešan je fudbaler, a bio je i član mlade reprezentacije Srbije. S druge strane, David je odabrao drugačiji put i postao je pilot.

Glumica presrećna jer je postala baka

Vukićevićeva nije krila sreću zbog toga što je unuka Darija ušla u njen život.

-Ona je jedna lutka, već sada se vidi da ima divnu narav. Inače, u horoskopu je račica, kao i ja. Mnogi mi kažu "liči na tebe", a kad pogledam moje slike iz detinjstva i sama uočim sličnost. Naravno, ima tu i Andreja i Nađe - rekla je ona, pa dodala da u ovoj godini očekuje svadbu sina.

-Andrej planira svadbu, to je već izvesna stvar. David dugo živi sa devojkom, pa se ne bih iznenadila da i on odluči da stane na "ludi kamen". Biće svadbe, biće opet i neka bebica, i samo neka je na radost - naglasila je za Blic.