Do kraja jula čak šest horoskopskih znakova doživeće neverovatnu promenu i postati najbolja verzija sebe.

Ovaj mesec donosi mnogo neočekivanih obrta, ali će svi oni na kraju biti u vašu korist. Astrolog Kamila Ređina tvrdi da je pred nama jedan od najvažnijih perioda u godini.

- Pred vama je najveći preokret cele godine. Iz jula nećete izaći ista osoba koja je u njega ušla – poručuje astrolog.

Lav

Lavovi, svi pogledi biće uprti u vas. Od 22. jula Sunce se pridružuje Jupiteru u vašem znaku, donoseći snažnu energiju, samopouzdanje i želju da zablistate.

Kako počinje vaša sezona, ulazite u centar pažnje i postajete unapređena verzija sebe. Ne plašite se velikih poteza niti toga da budete drugačiji. Iskreno, čak i kada biste pokušali da se uklopite u masu, teško da biste uspeli.

– Primećivaće vas gde god da se pojavite. Ili ćete prihvatiti ulogu glavnog junaka svoje priče ili ćete se pitati zašto se sve vrti oko vas – kaže astrolog.

Rak

Mlad Mesec u vašem znaku 14. jula pokrenuo je važnu unutrašnju promenu. Iako mladi Mesec obično simbolizuje nove početke, ovaj je bio prilika da se vratite nečemu iz prošlosti, preispitate to i ispravite ono što je ostalo nedovršeno.

– Nešto ili neko iz vaše prošlosti još nije završio priču s vama. Ili ćete dobiti novu šansu ili ćete nastaviti da se pravite da se ništa nije dogodilo – objašnjava astrolog.

Ignorisanje stvarnosti nije rešenje. Iskoristite ovu priliku da sazrete i razvijete se.

Devica

Početkom meseca Venera u vašem znaku bila je u konjunkciji sa Južnim mesečevim čvorom, što vas je navelo da ozbiljno preispitate sopstveni identitet. Shvatili ste da ste na neki način pokušavali da budete osoba koja zapravo niste.

Sada je vreme da budete autentični.

– Ovo je mesec u kojem se ponovo pronalazite i podsećate da imate moć – kaže Ređina.

Nova verzija vas zapravo je vaše pravo lice. Više nema razloga da glumite ili se prilagođavate očekivanjima drugih.

Vaga

Vage, vaš imidž prolazi kroz veliku promenu. Prema Ređini, do kraja jula preispitaćete svoj životni pravac ili reputaciju, a za to je zaslužan Merkur.

Planeta komunikacije bila je retrogradna od kraja juna, ali 23. jula kreće direktnim hodom kroz znak Raka, što vam omogućava da se vratite na pravi put i postanete osoba kakva ste oduvek želeli da budete.

Razmislite šta zaista želite od života i kakav trag želite da ostavite. Sada imate priliku da počnete da gradite svoju budućnost.

Škorpija

Škorpije, više ne možete stalno ponavljati iste greške. Ako želite da postanete nova verzija sebe, prvo morate iskreno da sagledate sopstveni život.

– Ovaj mesec tera vas da preispitate ko ste i u šta zaista verujete – kaže astrolog.

Vreme je da promenite sve ono što više nije u skladu s vašim vrednostima. To može značiti promenu karijere, udaljavanje od toksičnih ljudi ili napuštanje uverenja koja su nekada bila važan deo vašeg identiteta.

– Morate prestati da gradite život na nečemu u šta više ne verujete – poručuje astrolog. Oslobodite se svega što vas koči kako biste napravili prostor za bolje stvari koje dolaze, piše Your tango.