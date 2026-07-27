Avgust 2026. godine donosi brojne astrološke događaje koji bi mogli da otvore vrata novim prilikama u ljubavi, poslu i ličnom razvoju.

Za svaki horoskopski znak postoji jedan posebno srećan datum kada će podrška zvezda biti najizraženija. Preporuka astrologa je da svako iskoristi svoj dan i da podršku planeta iskoristi za lični napredak.

Ovan – 11. avgust

Ovnovi su podstaknuti da preispitaju poslovne planove i dugoročne obaveze. Moguće je da će se suočiti sa izazovima koji će testirati njihovu istrajnost. Nemojte pokušavati da sve rešite sami, već prihvatite pomoć ljudi kojima verujete. Saradnja će vam doneti bolje rezultate nego samostalni rad. Ostanite otvoreni za nove poslovne prilike.

Bik – 22. avgust

Početak sezone Device donosi vam više radosti i priliku da usporite tempo. Posao će nakratko pasti u drugi plan, dok će porodica i prijatelji postati prioritet. Ovo je idealan period da uživate u malim životnim zadovoljstvima. Ne opterećujte se time da sve bude savršeno. Najlepši trenuci nastaju upravo iz spontanosti.

Blizanci – 28. avgust

Pun Mesec i pomračenje Meseca u Ribama donose priznanje za trud koji ste ulagali poslednjih godina. Vaš rad i posvećenost konačno će biti primećeni. Moguće su poslovne nagrade ili važan iskorak u karijeri. Jasnije ćete razumeti svoj životni poziv. Ovo je tek početak većih uspeha koji vas očekuju.

Rak – 14. avgust

Rakovi su podstaknuti da donose mudrije poslovne odluke. Umesto napornog rada, uspeh će doći zahvaljujući dobroj strategiji. Intuicija će vam biti posebno izražena. Pratićete pravi trenutak za važne poteze. Verujte da vas okolnosti vode u dobrom smeru.

Lav – 12. avgust

Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi priliku za veliki lični razvoj. Pred vama su promene koje će vas podstaći da prevaziđete stare obrasce ponašanja. Važno je da ne dozvolite egu da vas sputava. Prihvatanje promena otvoriće vrata novim mogućnostima. Ovo je početak potpuno novog životnog ciklusa.

Devica – 11. avgust

Device će shvatiti da stabilnost ne zavisi samo od novca ili uspeha. Ovo je vreme za unutrašnje jačanje i donošenje važnih odluka. Oslonite se na sopstvene vrednosti. Tako ćete lakše graditi budućnost.

Vaga – 6. avgust

Venera ulazi u vaš znak i donosi više samopouzdanja, privlačnosti i sreće. Predstoji period u kojem ćete naučiti da više cenite sebe. Oslobodićete se odnosa i situacija u kojima ste pristajali na manje nego što zaslužujete. Ljubav prema sebi biće ključ vašeg napretka. Strpljenje će vam se višestruko isplatiti.

Škorpija – 12. avgust

Pomračenje Sunca pokreće važne promene u vašoj karijeri. Moguće su neočekivane prilike koje vode ka većem uspehu ili popularnosti. Ne plašite se da promenite pravac ako osetite da je to potrebno. Rizik koji sada preuzmete mogao bi da vam donese veliku nagradu. Budite spremni da iskoristite šansu.

Strelac – 28. avgust

Pun Mesec donosi završetak važnog životnog poglavlja koje traje još od 2024. godine. Konačno ćete sagledati koliko ste se promenili i sazreli. Vreme je da otpustite stare emocije i ono što vas je opterećivalo. Posvetite više pažnje svom unutrašnjem miru. Tek tada ćete biti spremni za novi početak.

Jarac – 22. avgust

Sezona Device donosi vam sreću kroz nova iskustva, putovanja i učenje. Otvoriće se prilike koje će proširiti vaše vidike. Ne pokušavajte da kontrolišete svaki detalj. Ponekad je dovoljno prepustiti se toku događaja. Najveći napredak dolazi kada izađete iz zone komfora.

Vodolija – 6. avgust

Venera u Vagi donosi povoljan period za posao, finansije i napredovanje. Sve što započnete početkom avgusta ima dobre šanse za uspeh. Moguća je ponuda za novu poziciju ili unapređenje. Ipak, budite strpljivi jer će se rezultati razvijati postepeno tokom narednih meseci. Sada postavljate temelje za dugoročan uspeh.

Ribe – 28. avgust

Pun Mesec i pomračenje u vašem znaku označavaju kraj jednog važnog životnog ciklusa. Poslednje dve godine donele su vam veliko sazrevanje i oslobađanje od iluzija. Sada je vreme da pogled usmerite ka budućnosti. Verujte svojoj intuiciji i prihvatite sve promene koje su vas oblikovale. Pred vama je novo poglavlje ispunjeno većom jasnoćom i samopouzdanjem, piše Your tango.