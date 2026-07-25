Poznati pevač Radiša Trajković Đani trebalo je večeras da nastupa u Makedoniji, ali je u poslednjem času morao da otkaže sve zbog zdravstvenog stanja.

Naime, popularnom folkeru je naglo pozlilo kada je krenuo na put, a situacija je bila toliko ozbiljna da je morao hitno da odustane od nastupa i da se vrti kući kako bi primio neophodnu terapiju i odmori se.







Đani se odmah oglasio kako bi objasnio šta se tačno desilo i uputio najiskrenije izvinjenje svima koji su planirali da uživaju u njegovim hitovima.



- Familijo moja, ja se izvinjavam što danas neću doći u Bitolj. Krenuo sam, ali mi je baš loše bilo, zdravstveni problemi. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom i voli vas brat Đanko. Izvinite još jednom svi, molim vas - poručio je pevač.

Inače, pre samo pet dana Radiša Trajković Đani hospitalizovan je u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. Pevač je primljen u ustanovu jer je učestalo povraćao i bio malaksao.



Tada smo kontaktirali i njegovu suprugu Slađu.

- Dal je trovanje dobio, dal nešto u Beču je u bolnici ali je okej. Pa dobro je, nisam nešto mnogo htela da ga smaram, nervozan je. Prijatelj je naš tamo i rekao je da nije strašno, ali da mora da ostane u bolnici, jer ima pet stentova i ne mogu tek tako da ga puste. Nije ništa strašno. Pojeo je nešto sigurno... Nisam bila s njim ne znam sve, ja sam u Beogradu. Nisu ni meni hteli da pričaju, da me plaše, ali morali su ipak da mi kažu. Za sada nije poznato kako je došlo do navodnog trovanja, ali je jasno da mu svi žele brzi oporavak i da se što pre vrati nastupima koji ga čekaju tokom letnje sezone - rekla je ona za Telegraf.