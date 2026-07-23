Ove aktivnosti, koje mnogi od milja nazivaju „bakinim hobijima“, nam pomažu da usporimo, opustimo nervni sistem i ponovo se povežemo sa sadašnjim trenutkom.

Radi se o aktivnostima koje su decenijama bile karakteristične za starije generacije – mirne, kreativne i bez upotrebe tehnologije.

Art terapeutkinja Emili Šarp objašnjava da upravo ovakvi hobiji pružaju ono što savremenom čoveku najviše nedostaje – sporiji ritam života, angažovanje čula i slobodu stvaranja bez pritiska.

Hobiji nasleđeni od baka

Najpoznatiji „bakini hobiji“ su: pletenje i heklanje, vez i gobleni, keramika, crtanje i slikanje, baštovanstvo i gajenje začinskog bilja, pečenje kolača i hleba, pisanje pisama, kao i šivenje i izrada prekrivača od različitih komada tkanine.

Ovi hobiji podstiču brigu o sebi, održiv način života i kreativnost, a ručno izrađeni predmeti imaju i posebnu vrednost jer su jedinstveni.

Isto tako, trend povratka ovim hobijima označava želju ljudi da žive sporije i da se bave aktivnostima koje im donose smisao i radost stvaranja. Brojna istraživanja pokazuju da kreativne aktivnosti pozitivno utiču na psihičko zdravlje.

Odmaranje nervnog sistema

Naime, pletenje, vezenje ili pečenje zahtevaju pažnju i fokus, zbog čega je gotovo nemoguće istovremeno razmišljati o brigama ili beskonačno skrolovati telefon.

Psihoterapeutkinja Kim Ripi ističe da ovakve aktivnosti usmeravaju pažnju na ono što radimo u tom trenutku, što pomaže mozgu da se odmori od negativnih misli. Napominje i da ponavljanje jednostavnih pokreta umiruje nervni sistem, reguliše disanje i smanjuje osećaj emocionalne preplavljenosti.

Jedno istraživanje pokazalo je da već 10 minuta crtanja dnevno može da popravi raspoloženje i smanji stres, naročito ako se praktikuje svakodnevno tokom mesec dana.

Kod ovih aktivnosti cilj je uživati u samom procesu stvaranja. Stručnjaci ističu da ljudi kroz ovakve hobije uče da prihvate greške i smanje pritisak koji svakodnevno stavljaju pred sebe. Dok vezete, slikate ili mesite testo, telefon prirodno ostaje po strani. To je prilika da se odmorite od društvenih mreža, poređenja sa drugima i stalnog priliva informacija.

Mogu se praktikovati i u društvu

Ovi hobiji ne moraju biti usamljenički. Kreativne radionice, klubovi za pletenje, razmena recepata ili zajedničko baštovanstvo pružaju priliku za upoznavanje novih ljudi i stvaranje prijateljstava u opuštenoj atmosferi.

Stručnjaci savetuju da: počnete jednostavnim hobijem, poput bojanki za odrasle, veza ili kukičanja. Dajte sebi vremena da ovladate nekom veštinom- ne morate odmah biti vešti. Uključite prijatelje ili se pridružite lokalnoj radionici ili kreativnom klubu.

Najvažnije je da ne razmišljate o tome koliko će vaš rad biti uspešan.

Kako kaže art terapeutkinja Emili Šarp, poenta nije da napravite savršen proizvod ili nešto što ćete prodati, već da stvarate iz zadovoljstva. Upravo u tome leži najveća korist ovih hobija – donose mir, podstiču kreativnost i pomažu nam da se osećamo bolje, piše verywellmind.