Mnogi su odrasli uz uverenje da je uredno ispeglana posteljina znak čistog i brižno održavanog doma. Peglanje čaršava i jastučnica godinama je bilo deo kućne rutine, ali stručnjaci danas ističu da ono nije uvek neophodno, a u pojedinim slučajevima može imati i određene nedostatke.

Iako visoka temperatura može doprineti dodatnoj higijeni, često nije potrebna ako se posteljina pravilno pere.

Visoka temperatura može uticati na svojstva tkanine

Stručnjaci objašnjavaju da intenzivno peglanje može promeniti strukturu vlakana tkanine.

Zbijanjem vlakana materijal postaje manje prozračan i slabije upija vlagu, što se posebno može primetiti tokom toplih letnjih noći. Tada znoj sporije isparava, pa posteljina može delovati manje prijatno za spavanje.

Da li peglanje zaista dezinfikuje posteljinu?

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi peglaju posteljinu jeste želja da uklone bakterije i druge mikroorganizme.

Međutim, stručnjaci navode da se većina mikroorganizama uspešno uklanja pranjem na temperaturama između 60 i 90 stepeni Celzijusa, uz odgovarajući deterdžent.

Osim toga, čim se posteljina odloži u ormar ili namesti na krevet, ponovo dolazi u kontakt sa česticama iz vazduha.

Ako je potrebna dodatna higijenska obrada, pojedini stručnjaci preporučuju upotrebu paročistača, koji dezinfikuje tkaninu bez direktnog pritiska vrele pegle.

Mogući uticaj na osobe sa alergijama

Tokom peglanja, pod dejstvom visoke temperature mogu isparavati ostaci deterdženta ili omekšivača koji su ostali u tkanini.

Kod osoba koje pate od alergija ili astme to, u pojedinim slučajevima, može doprineti iritaciji disajnih puteva ili izazvati osećaj zapušenog nosa i nelagodnosti.

Kada je peglanje ipak preporučljivo?

Iako nije neophodno u svim domaćinstvima, postoje situacije kada stručnjaci savetuju peglanje posteljine.

To se pre svega odnosi na:

posteljinu za novorođenčad , posebno tokom prvih nedelja života, kada je imunitet bebe još u razvoju;

, posebno tokom prvih nedelja života, kada je imunitet bebe još u razvoju; slučajeve zaraznih ili gljivičnih oboljenja kože, kada visoka temperatura može biti dodatna mera za smanjenje rizika od širenja infekcije.

U ostalim situacijama, pravilno pranje i potpuno sušenje posteljine najčešće su sasvim dovoljni za održavanje higijene.