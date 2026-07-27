U detaljima objavljenim na sajtu EU EUR-Lex navodi se da je postupak pokrenut krajem maja i u podnesku ona tvrdi kako razlog za ograničenja koja su joj nametnuta nije bio adekvatno obrazložen, da je došlo do pravnih grešaka i propusta u utvrđivanju činjenica, kao i da EU nije dokazala postojanje dovoljne veze između nje i navedenog cilja svojih sankcija.

Navka od Saveta Evropske unije traži odštetu za materijalnu štetu, kao i za štetu nanetu njenom ugledu u ukupnom iznosu od nešto više od dva miliona evra, navodi se u dokumentu.

Navka, bivša olimpijska šampionka u umetničkom klizanju, uvrštena je na listu sankcija EU u junu 2022. godine, a koja je obuhvatala osobe povezane sa akcijama Moskve u Ukrajini, a na istoj listi našli su se i ćerka i sin Peskova, Jelisaveta i Nikolaj.

Brisel je tada saopštio da su sankcije, koje su uključivale zabranu putovanja u EU ifinansijska ograničenja, uvedene "zbog postupaka koji podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine".