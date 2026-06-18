Šako Polumenta nastupio je pred beogradskom publikom u jednom prestoničkom restoranu, gde je fanovima priredio noć za pamćenje.

Tik pred početak nastupa pred našim kamerama govorio je o estradnim aktuelnostima, privatnosti, odnosu sa kolegama i budućim planovima.

- Kad kažem Beograd, naježim se od zadovoljstva. Sve što sam ostvario na muzičkom planu dobio sam od ovog grada. Beograd mi je dao sve. Ovde sam stvorio dom, porodicu, uspeh i gledam ga kao svoj grad - naveo je pevač, koji je objasnio zbog čega ga nema u medijima već duže vreme.

- Mogao sam da budem svuda po emisijama, ali sam rekao da nije vreme i da treba da se povučem iz te priče. Pojavila se neka nova muzika, neki novi pravci, to što je kratkog veka. Ljudi se laktaju jedni sa drugima, a ja nisam iz te priče. Mnogo se novca uzalud troši na promocije, na spotove, albume. Svakodnevno se objavljuju pesme koje nije moguće ni plasirati kako treba, budući da sutradan budu objavljene nove. Takav način rada nije mi blizak i prosto znam kada treba da se sklonim i posvetim svojoj karijeri na drugačiji način - rekao je Polumenta, i dodao:

- Bio sam rešen da pronađem mir i posvetim se svom novom projektu na način koji je ispravan. Uradio sam nešto jako dobro, čini mi se da sam i sebe pomerio novim pesmama. Proizveo sam nešto novo i drugačije, novu energiju i tu neku stabilnost koju sam ostvario na svakom životnom polju. Iz mnogih situacija sam izlazio kao pobednik i onda sam hteo da se povučem i iz nekog mira da, bože zdravlja, kad se završi ova letnja sezona, poradim na tome i da publici poklonim nove pesme koje već dugo čekaju - kazao je popularni Šako, i progovorio o trendovima kojima i dalje prkosi.

- Mogu da se igram sa trendovima kad je u pitanju muzika, ali ne želim da se igram s mojim glasom i energijom koju proizvodim. Želim da to plasiram onako kako osećam i mislim da to nikada nisam promašio. Jesam neke nove elemente uveo u pesme, ali ostaje moja boja glasa i način izgovaranja reči koji je jako bitan u pesmama koje objavljujem - rekao je Polumenta, pa otkrio koliko se promenilo vreme od onog kada je on pravio prve muzičke korake.

- U to vreme bilo je laktanja da si nekako morao da se pomeriš ljudima, ali si morao da se pomeriš ljudima koji su u tom trenutku bili velike zvezde. Graditi karijeru pored Šabana Šaulića, Nina, Jašara, Ljube Aličića, Miroslava Ilića jednostavno nije bilo lako, ali imalo je prostora za sve. Poštuješ starije, propustiš njih i dobiješ svoje mesto na estradnom nebu. Danas je to potpuno drugačije. Niko ne objavi na svojim profilima moju pesmu, a svi pevaju moje pesme od kojih zarađuju. Ne postoji poštovanje koje je u naše vreme bilo podrazumevano. To poštovanje odavno je napustilo estradu - bio je iskren pevač, koji smatra da su se pojedini pevači zaneli na putu ka uspehu.

- Poštujem svakoga ko vredi, ko dovede dvadeset muzičara na binu, uloži u ekranizaciju, postavi rasvetu, ali su se pojedini pevači malo zaneli. Nije mi jasno ko ih plaća toliko. Godinama imam svoju lepu cenu i držim se nje. Nisam napumpao cenu kada su se otvorile prilike za to kao pojedini. Imam cenu koja je pristojna, kao i svest o situaciji u kojoj se nalazi publika koja dolazi da me sluša. Nemam za cilj da zaradim a da oni koji bi želeli da me slušaju plaćaju neverovatne sume kako bi bili u klubu u kom nastupam. Verujem da zbog toga i trajem - rekao je Polumenta.

Supruga zna za sve moje ljubavnice

- Imao sam mnogo ljubavnica, zna to moja žena. Ona i ja nismo bili zajedno četiri godine. Od 1995. do 2010. smo bili skupa, ali smo stavili tačku. Dobijao sam svašta nešto od ljubavnica i devojaka, i donji veš su skidale baš na stejdžu. Nisam nikada rekao da sam oženjen nijednoj. Neću svoju ženu da ponizim, ona je meni celog života nešto sveto. Imao sam ljubavnica posle 2010. godine, ne kajem se, bilo mi je lepo. Nešto u tom trenutku nije radilo, ali moja žena je žena mog života, ona je junak. Ljubavnice su devojke koje pozdravljam, mi se i danas viđamo i popričamo. Ja sam mnogo puta bio namirisan od ženskih parfema, a da nisam bio ni sa jednom.

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