Ispovest komšija o odrastanju Duška Tošića: Od teškog siromaštva i stopiranja do svetske slave

Bivši fudbaler Duško Tošić rođen je u selu Orlovat kraj Tamiša, odakle je započeo svoj put ka izuzetno uspešnoj sportskoj karijeri. Njegov uspeh nije došao preko noći, a meštani njegovog rodnog sela saglasni su da su mu počeci bili izuzetno teški i obeleženi skromnim uslovima.

Jedan stariji meštanin, koji je dobro poznavao Duškovog pokojnog oca, prisetio se uslova u kojima je porodica živela. Njegov otac Mile Tošić radio je kao pružni radnik i borio se da obezbedi osnovne uslove za život.

-Bilo mu je teško, to je siromašna porodica bila. Otac mu je bio pružni radnik. On se zaputio tamo mlad, jer kad si u takvoj situaciji, nema izbora, moraš da uspe - ispričao je komšija.

Kako bi odlazio na treninge u Zrenjanin, Duško je još kao desetogodišnji dečak sa rancem na leđima morao svakodnevno da stopira pored puta. Meštani pamte njegovu posvećenost i želju da uspe uprkos svim preprekama.

Veliku ulogu u njegovom detinjstvu imala je i njegova kuma Rada, koja ga je zajedno sa svojim sinom vodila na treninge i pratila tokom odrastanja.

- Kao dete sam ga vodila na treninge i vraćala. On i moj sin su odrasli zajedno. Dete se uopšte nije promenilo, kada dođe u selu, ponaša se kao sasvim normalan čovek, a ne kao poznata ličnost - istakla je kuma.

Ona je dodala i da je Duško tokom karijere ostao izuzetno skroman i da redovno pomaže selu i lokalnoj školi, iako o tome nikada ne govori javno. Jedan od gestova po kojima ga prijatelji pamte jeste i situacija kada je petoricu drugova iz detinjstva poveo na nezaboravno sedmodnevno putovanje o svom trošku.

Povratak korenima i život sa ćerkama

Danas je Orlovat za Duška oaza mira. U rodnom mestu je obnovio imanje, sagradio kuću i uredio dvorište sa bazenom. Slobodno vreme često provodi pored Tamiša, vozi bicikl po selu i igra fudbal sa meštanima na lokalnim turnirima.

Ljubav prema jednostavnom životu preneo je i na svoje ćerke, Atinu Tošić i Niku Tošić. Kuma navodi da su devojčice odmalena uživale u selu, igrale se u prašini, vozile bicikl i družile se sa životinjama, baš kao što je to činio i njihov otac.

Uprkos medijskoj pažnji i izazovima koje nosi uspeh, blizak krug ljudi ističe da Duško čvrsto stoji na zemlji i da ga glasine ne pogađaju jer zna ko je i odakle je potekao.

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