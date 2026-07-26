Vest o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića dugo je bila jedna od glavnih tema domaće javnosti, a nakon što su postigli konačan dogovor o podeli zajedničke imovine, u fokus su ponovo dospeli detalji njihovog odnosa.

Dok je privatni život prolazio kroz turbulentno razdoblje, pevačica je u više navrata govorila o ljubavi, ostavljajući utisak da, uprkos svemu, nije izgubila veru u njenu snagu.

Nakon što je vest o njihovom konačnom dogovoru odjeknula u medijima, Jelena je boravila na luksuznom odmoru u Atini, odakle je sa pratiocima podelila video koji je privukao veliku pažnju i čini se otkrio bolnu istinu sa kojom je njen suprug morao da se suoči upravo javno, kada je pevačica gostovala u jednoj emisiji.

Naime, objavila je isečak iz jednog intervjua u kojem govori o tome kako doživljava ljubav.

– Ljubav je ono kada staneš, kada si spreman da daš život za nekoga. To je ljubav – rekla je Jelena Karleuša.

Podsetimo, prema navodima domaćih medija, bivši supružnici postigli su dogovor da najveći deo zajednički stečene imovine bude prepisan njihovim ćerkama, Atini i Niki, dok će jedna nekretnina ostati u isključivom vlasništvu pevačice.

Reč je o vili na Senjaku, koju su 2018. godine kupili od Dragana Stojkovića Piksija, a koja će, prema dogovoru, pripasti Jeleni Karleuši.

S druge strane, luksuzni duplex u naselju Lisičji potok, u kojem je porodica godinama živela, kao i nekretnina na Dedinju u neposrednoj blizini, ostaju u vlasništvu Duška Tošića. Na njegovoj imovinskoj karti nalazi se i porodična kuća u Orlovatu, mestu u kojem živi njegova majka.

Kako je ranije preneo Kurir, ovim dogovorom bivši supružnici su okončali pitanje podele zajedničke imovine, dok će najveći deo njihove imovine u budućnosti pripasti njihovim naslednicama.

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