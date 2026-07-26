Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov izjavio je da obustava napada na Iran nije dovoljna i da rat mora da bude okončan

Uljanov je danas poručio da tenzije oko Irana ne mogu imati vojno rešenje, prenela je agencija IRIB.

On je, u objavi na društvenoj mreži Iks, reagovao na obustavu američkih vojnih napada na Iran.

- Nije dovoljno obustaviti planove za širenje napada na Iran. Ti planovi moraju biti otkazani. Vreme je da se prihvati da ovaj sukob nema vojno rešenje - naveo je Uljanov.

(Politika onlajn)