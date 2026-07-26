Od 27. jula 2026. godine tri horoskopska znaka ulaze u period velikih promena, samopouzdanja i novih mogućnosti. Dok se Sunce povezuje sa Uranom, otvara se prostor za iznenadne ideje, kreativne proboje i lični napredak.

Nemojte se iznenaditi ako vas tog ponedeljka probudi neka neverovatna ideja ili dobijete inspiraciju koja menja tok događaja. Ovaj astrološki uticaj donosi snažan nalet energije, a određeni znakovi biće spremni da iskoriste prilike koje im dolaze.

Ovan

Ovnovi, vreme je za pokret! Spoj Sunca i Urana donosi vam dodatnu energiju i podstiče vas da konačno napravite korak koji ste možda dugo odlagali.

U poslednje vreme možda vam je nedostajalo inspiracije, iako ste po prirodi snažni, ambiciozni i spremni za akciju. Sada se ta iskra vraća. Nova ideja ili motivacija može vas pokrenuti više nego što očekujete.

Kao znak koji ne voli da propušta prilike, iskoristićete ovaj talas energije najbolje što možete. Ulazite u novu eru sa velikim entuzijazmom, spremni da svoju kreativnost pretvorite u dugoročan uspeh.

Vaga

Za Vage je ovaj period obojen inspiracijom i originalnim idejama. Kada se Sunce u Lavu poveže sa Uranom u Blizancima, ono što je nekada delovalo neobično ili previše hrabro odjednom može izgledati kao savršena prilika.

Možda ćete dobiti ideju kojoj je samo potrebno pravo mesto da zablista — a upravo to mesto možete pronaći. Posebno je naglašena želja da svoje talente pokažete drugima.

Vama prirodno leži komunikacija sa ljudima i predstavljanje novih zamisli, pa ćete lako iskoristiti ovaj nalet samopouzdanja. Verujte svojim idejama i nemojte sumnjati u ono što stvarate.

Jarac

Za Jarčeve počinje nova era snage, kreativnosti i ostvarenja ciljeva. Ako ste se u prethodnom periodu osećali zaglavljeno ili kao da stojite u mestu, ovaj astrološki uticaj donosi preokret.

Kada se Sunce u Lavu spoji sa Uranom u Blizancima, dobijate dodatni podsticaj da završite ono što ste započeli. Vi niste osoba koja radi stvari površno — kada imate cilj, spremni ste da uložite sav trud da ga ostvarite.

Posebno će vas radovati činjenica da uspevate u nečemu što drugima možda deluje teško ili nedostižno. To nije preterani ponos, već zdravo zadovoljstvo zbog svega što možete da postignete.

Za vas počinje period u kojem konačno možete da pokažete koliko ste sposobni, piše Your Tango.