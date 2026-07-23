Edita Aradinović se juče porodila u Narodnom frontu i rodila devojčicu kojoj je dala ime Zoia, a ovog jutra se oglasila izuzetno emotivnom porukom.

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je postala majka, Edita Aradinović se oglasila na svom Instagram profilu i objavila prelepe vesti sa svojim pratiocima.

Prvu fotografiju sa svojom ćerkicom na kojoj drži njene noge je prikazala javno i otkrila kako se oseća nakon porođaja.

- Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge - našalila se pevačica uz smajlije, pokazujući da je u odličnom raspoloženju.

"Ovaj osećaj je nezamenjiv"

U nastavku je dodala dirljive reči koje su raznežile mnoge.

- Zoia 22.7.2026. Hvala vam, dobri ljudi. Ovaj osećaj je nezamenjiv! - istakla je pevačica.

BONUS VIDEO: