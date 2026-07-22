Dermatolozi ističu da je najefikasniji način da sačuvate kolagen mnogo jednostavniji od uzimanja suplemenata ili skupih preparata.

Jedna navika usporava gubitak kolagena

Kolagen je glavni strukturni protein kože koji joj daje čvrstinu, elastičnost, punoću i potporu. Kako starimo, njegova prirodna proizvodnja postepeno opada, što dovodi do pojave finih linija, bora i opuštanja kože.

Iako se ovaj proces ne može potpuno zaustaviti, stručnjaci tvrde da postoji jedna navika koja može značajno usporiti gubitak kolagena.

Prema rečima dermatološkinje dr Mišel Henri (Michelle Henry), svakodnevno korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom jedan je od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja i mladalačkog izgleda kože.

– Sunce u velikoj meri doprinosi razgradnji kolagena – objašnjava ona.

Kako dodaje, UV zračenje deluje poput makaza koje seku kolagenska vlakna, zbog čega zaštita kože od sunca može značajno smanjiti štetne posledice i usporiti starenje kože. Dermatolozi preporučuju svakodnevnu upotrebu krema sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30 i zaštitom širokog spektra, dok se osobama koje provode više vremena napolju savetuje SPF 50.

Antioksidansi podstiču stvaranje kolagena

Stručnjaci kolagen često porede sa konstrukcijom kreveta – on pruža potporu i održava strukturu kože. Međutim, već nakon 30. godine prirodna proizvodnja kolagena počinje da opada, pa koža postaje opuštenija, pojavljuju se bore, fine linije i gubi se punoća lica.

Zbog toga je očuvanje postojećeg kolagena od presudnog značaja za zategnutiji i svežiji izgled kože, čak i tokom prirodnog procesa starenja.

Međutim, nije važan samo zaštitni faktor već i način nanošenja. Da bi zaštita bila efikasna, potrebno je naneti dovoljnu količinu kreme na sve izložene delove kože i redovno je obnavljati tokom dana. Dodatnu zaštitu pružaju boravak u hladu i nošenje odeće sa UV zaštitom.

Pored zaštitnih krema, stručnjaci preporučuju proizvode koji sadrže peptide, jer oni podstiču stvaranje kolagena, kao i antioksidanse poput vitamina C.

– Važno je koristiti antioksidanse zato što slobodni radikali mogu da oštete kolagenska vlakna – objašnjava dr Henri.

Ključna je uravnotežena ishrana

Dermatolozi takođe naglašavaju da je uravnotežena ishrana bogata aminokiselinama, antioksidansima i mineralima ključna za stvaranje i očuvanje kolagena.

To podrazumeva redovan unos namirnica kao što su jaja, piletina, ćuretina, riba i nemasno crveno meso, koje su bogate proteinima i aminokiselinama neophodnim za sintezu kolagena. Korisni su i mlečni proizvodi, mahunarke, orašasti plodovi i semenke, koji obezbeđuju cink i bakar – minerale važne za njegovo stvaranje.

Pored toga, stručnjaci preporučuju da se na jelovniku svakodnevno nađu namirnice bogate vitaminom C, poput pomorandži, kivija, jagoda, paprike i brokolija, jer ovaj vitamin igra ključnu ulogu u proizvodnji kolagena. Dobar izbor su i lisnato zeleno povrće, borovnice, kupine i paradajz, koji zahvaljujući antioksidansima pomažu u zaštiti kolagenskih vlakana od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

– Bez kvalitetne i uravnotežene ishrane organizam ne može efikasno da proizvodi kolagen – zaključuje dermatološkinja, prenosi Yahoo.