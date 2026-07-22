Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je danas da SAD ostaju otvorene za konstruktivnu ulogu u pregovaračkom procesu za okončanje rata Rusije i Ukrajine. On je tokom razgovora sa novinarima na marginama 59. konferencije ministara spoljnih poslova ASEAN-a u Manili, glavnom gradu Filipina, najavio je da će razgovarati sutra sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. "Razgovaraćemo ponovo sutra. Juče sam video ministra Lavrova, ali nismo razgovarali. Video sam ga večeras kada je stigao na večeru dobrodošlice“, rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, očigledno je da rat u Ukrajini ostaje glavna prepreka sposobnosti SAD i Rusije da pronađu razumevanje po drugim pitanjima. „Želeli bismo da se ovaj rat završi. Verujemo da bi bilo dobro za Rusiju kada bi se ovaj rat završio. Zato ćemo pokrenuti ovo pitanje. I, kao što sam rekao, Sjedinjene Države ostaju otvorene i spremne da igraju konstruktivnu ulogu u okončanju ovog rata ako se ukaže prilika. Mi smo verovatno jedina zemlja na svetu koja može da igra tu ulogu i pokuša da stane na kraj ovome“, naglasio je Rubio .

Državni sekretar SAD je napomenuo da je poslednjih meseci smanjena aktivnost oko pregovora o rešavanju rusko-ukrajinskog rata, pa na sastanku sa Lavrovom namerava da utvrdi da li postoje mogućnosti za obnavljanje pregovaračkog procesa. „Možda su se sada razvili novi uslovi koji će nam omogućiti da nastavimo pregovore. To će biti jedno od pitanja koje ćemo razmatrati sutra tokom našeg razgovora... Razgovaraćemo o tome i videti da li sada postoji prilika da igramo konstruktivnu ulogu“, saopštio je šef Stejt departmenta.

Rubio je da neće objavljivati mnoge stvari o kojima će razgovarati sa Lavrovom „kako ne bi potkopao sposobnost pronalaženja razumevanja“ sa ruskom stranom, saopštio je Stejt department.