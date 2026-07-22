Vladimir Zelenski je zauzeo tek četvrto mesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju podršku građana, pokazuju ankete.

Prema najnovijem istraživanju „Rejting grupe“, najveće poverenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužni – 70 odsto.

Na drugom mestu je nedavno smenjeni ministar odbrane Mihail Fjodorov sa podrškom 65 odsto anketiranih, a zatim i šef kabineta Zelenskog – Kiril Budanov sa podrškom od 62 odsto (u Rusiji na listi ekstremista).

Zelenskog podržava 59 odsto anketiranih.

Evropa će oduzeti vlast Vladimiru Zelenskom, ta odluka je već doneta, izjavio je predsednik saveta pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.

- I ta vlast će biti oduzeta, bez obzira na to kako se Zelenski bude opirao i koje god funkcije i zlatna brda bude nudio Fjodorovu - naveo je on.