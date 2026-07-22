U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Beogradskog sajma, u smeru ka centru grada, povređeni su petogodišnje dete i jedna žena.

Kako se nezvanično saznaje, dete je u trenutku sudara bilo u automobilu sa ocem. Zadobilo je povredu glave i krvarilo je u predelu čela. Zbog zadobijenih povreda dete je hitno prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Povređena je i žena koja se nalazila u drugom vozilu koje je učestvovalo u udesu.

U ovom pravcu se formirala velika kolona vozila i došlo je do zastoja.

Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne pomoći.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Alo/Telegraf

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