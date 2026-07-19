Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Borči i tom prilikom život su izgubile dve osobe od kojih je jedna ćerka popularne rijaliti zvezde Neve Hot.

Sedam meseci ranije, činilo se kao da Nevena živi pravu bajku. Prestala je da snima filmove za odrasle, udala se na Sejšelima i potpuno se povukla iz medija.

Srećnu vest je odmah objavila na društvenim mrežama, a u beloj venčanici i kikicama na glavi je blistala.



Uz fotografije sa ceremonije, Nevena je uputila emotivnu i dirljivu poruku u kojoj je sumirala svoj dosadašnji životni put:

– Udala sam se. U beloj haljini ne slavim savršenstvo – već put. Sve pogrešne odluke koje su me naučile, sve pogrešne ljude koji su me ojačali i one prave – koji su ostali kada je bilo najtiše i najteže – napisala je Nevena.

Glumica je naglasila da su je neke odluke bolele, dok su je druge spašavale, ali da je svaka od njih dovela do „ljubavi koja ne sumnja“ i „mira koji se ne objašnjava“. Njena poruka je istovremeno introspektivna i inspirativna, pokazujući kako životni put, sa svim usponima i padovima, vodi ka trenutku istinske sreće i unutrašnjeg sklada.

Nevena Hot je takođe svojim pratiocima poželela srećne praznike, otkrivajući da u Novu godinu ulazi sa potpuno novom životnom ulogom:

– U Novu godinu ulazim kao supruga, bogatija za iskustvo, hrabrija u snovima i mirna u srcu – poručila je glumica.

Sreću i spokoj prekinula je tragedija. Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hor, A.T. (23) izgubila je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči, kada je automobil kojim je upravljala sleteo sa puta, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov. Uprkos brzoj intervenciji lekara, devojka je podlegla teškim povredama.

Nakon tragedije, Nevena Hot oglasila se na društvenim mrežama i emotivnom porukom oprostila od ćerke.

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