Ova mala kujica, koja je pre samo nekoliko meseci bila na listi za eutanaziju, danas je prava zvezda društvenih mreža zahvaljujući snimku koji pokazuje da joj ni slepilo ne može oduzeti radost života.

Ren je spasena zajedno sa svojom sestrom neposredno pre nego što je trebalo da bude uspavana. Njena nova vlasnica pružila joj je priliku za novi početak, a danas se ispostavlja da je to bila jedna od najboljih odluka koje je mogla da donese.

Ren je dabl dappl jazavičar, što znači da je nastala ukrštanjem dva psa sa karakterističnom dappl šarom na krznu. Iako ova kombinacija daje prepoznatljiv izgled, stručnjaci upozoravaju da nosi povećan rizik od genetskih problema, među kojima su slepilo i gluvoća.

Uprkos tome što ne vidi, Ren se ponaša kao da je ništa ne može zaustaviti. Na viralnom TikTok snimku, koji je pregledan više od pet miliona puta, vidi se kako veselo trči kroz kuću pokušavajući da sustigne druge pse iz privremenog doma i nagovori ih na igru.

Sa visoko podignutom glavom i repom koji neprestano maše, ona samouvereno prati zvuke oko sebe. Kada ostali psi promene pravac i protrče pored nje, Ren se samo okrene i bez odustajanja nastavlja potragu za svojim drugarima.

Njena vlasnica uz video je napisala da Ren obožava kada joj u posetu dođu „braća i sestre iz udomiteljstva“, sa kojima može da se igra satima. Upravo ta bezbrižnost i upornost osvojile su korisnike društvenih mreža.

Ispod objave nizali su se hiljade komentara podrške i divljenja. Mnogi su istakli da ih je Ren podsetila koliko su životinje sposobne da se prilagode i uživaju u životu uprkos velikim izazovima, dok su drugi priznali da ih je njena priča iskreno ganula.