Atmosfera u "Eliti 9" postaje sve napetija kako se približava veliko superfinale, a tenzije među učesnicima iz časa u čas rastu. Dok se privode kraju poslednje pripreme za završno veče, pažnja gledalaca usmerena je na Maju Marinković, koja ne uspeva da sakrije koliko je uznemirena zbog onoga što je očekuje.

Najveća drama trenutno se odvija upravo oko nje, jer večeras treba da dođe do dugo najavljivanog susreta njenog oca Takija i njenog partnera Asmina, poznatijeg kao Alibaba. Maja otvoreno priznaje da strahuje od njihove prve ozbiljne komunikacije, svesna da bi taj susret mogao da bude izuzetno neprijatan i pun tenzija.

Maja se javno obratila ocu sa jasnom porukom i drhtavim glasom: "Zamolila bih te da večeras budeš gospodin!". Ona je stala u potpunu odbranu svoje ljubavi, ističući da je Asmin od prvog dana vodeća figura rijalitija i da je jedini bio iskren i stajao uz nju, za razliku od većine za koje smatra da su foliranti.

S druge strane, ni Asmin nije štedeo reči hvale za svoju izabranicu. Iako je svestan da nosi titulu "najomraženijeg lika", Asmin je pred svima izjavio da je Maja jedina i prava pobednica za njega, jer je ušla sa njim u vezu onda kada su ga svi gazili.

Da li će Taki poslušati ćerku i spustiti loptu kako bi podržao njen izbor, ili nas očekuje nezapamćeni haos i još jedno dramatično suočavanje pred kamerama? Ostaje da vidimo večeras!

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