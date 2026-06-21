Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani vratio se u Srbiju nakon još jednog nastupa, a ekipa medija ga je uhvatila na beogradskom aerodromu po samom sletanju.

Po izlasku sa terminala, Đani je čekao prevoz, a, iako je bio umoram, nije krio dobro raspoloženje. Pevač se na aerodromu pojavio u opuštenom, potpuno belom stajlingu – nosio je belu majicu sa kragnom i bele trenerke, dok se na njegovoj ruci isticao masivni zlatni sat.

Dok je stajao ispred aerodroma, društvo mu je pravio i jedan krupniji muškarac u crnom.

"Idem u ludnicu!"

Iako ga je očigledno stigao umor od puta i nastupa, Đanija nije napustio njegov dobro poznati smisao za humor. Dok je čekao da po njega dođe automobil, folker je dobacio komentar koji je u prvom trenutku sve ostavio u šoku.

Naime, Đani je izjavio da ga je ostavila supruga Slađa i u svom stilu dodao da će "da ide u ludnicu".

- Ostavila me žena. Idem sad u ludnicu "Laza Lazarević" - rekao je folker.

Ubrzo nakon ove šaljive opaske, automobil je stigao, a Đani se uputio ka svom porodičnom domu na zasluženi odmor, a sve detalje potražite u snimku u okviru teksta.

Ujeo ga gost na nastupu

Folk pevač Radiša Traković Đani završio je nedavno u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi Staroj Pazovi ujeo za stomak. Đani je potom primio tetanus. Iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je situacija bila drugačija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.

- Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor za "Informer".

Alo/Blic

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