Jedna optička iluzija sa konjem poslednjih dana izazvala je brojne rasprave na društvenim mrežama. Dok jedni tvrde da životinja jasno ide napred, drugi su uvereni da se kreće unazad.

Upravo zbog različitih utisaka ovaj kratki animirani snimak postao je viralan, a mnogi se pitaju da li način na koji ga doživljavaju može da otkrije nešto o njihovom načinu razmišljanja.

Ako vam deluje da konj ide napred...

Prema popularnim tumačenjima koja se dele internetom, osobe koje vide da se konj kreće napred češće se oslanjaju na logiku i analitičko razmišljanje.

Za njih se navodi da vole planiranje, sistematično rešavanje problema i donošenje odluka na osnovu činjenica i jasnih informacija.

Ako vidite da se kreće unazad...

S druge strane, oni koji imaju utisak da se konj kreće unazad navodno više veruju intuiciji i kreativnom razmišljanju.

Takve osobe često se opisuju kao maštovite, otvorene za nove ideje i sklone pronalaženju nekonvencionalnih rešenja.

Šta kaže nauka?

Iako su ovakva tumačenja veoma popularna na društvenim mrežama, važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da optičke iluzije mogu pouzdano da otkriju osobine ličnosti ili pokažu koja je "strana mozga" dominantna.

Način na koji neko doživljava ovakve slike zavisi od više faktora, uključujući pažnju, ugao posmatranja, prethodno iskustvo i način na koji mozak obrađuje vizuelne informacije.

Drugim rečima, činjenica da vidite konja kako ide u jednom ili drugom smeru ne predstavlja test ličnosti niti meru inteligencije, već pokazuje koliko naš mozak može različito da tumači iste vizuelne informacije.

A vi, šta vidite?

Pogledajte pažljivo animaciju i pokušajte da utvrdite u kom smeru se, po vašem mišljenju, konj kreće.

Da li vam deluje da ide napred ili ste uvereni da se kreće unazad?