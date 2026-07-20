Pronaći posao na moru koji, osim visoke plate, uključuje i pomoć oko troškova stanovanja nije česta prilika. Upravo takvi oglasi trenutno su otvoreni na hrvatskom ostrvu Vis, gde poslodavci nude zarade i do 3.600 evra mesečno, uz dodatne pogodnosti za zaposlene.

Kako prenosi Večernji.hr, u Komiži su raspisana dva konkursa za zapošljavanje, a zainteresovani kandidati mogu da konkurišu za rukovodeću poziciju u UNESCO geoparku ili za posao kućnog majstora.

Plata 3.600 evra i dodatnih 400 evra za kiriju

Javna ustanova Geopark Viški arhipelag raspisala je konkurs za izvršnog direktora ili direktorku UNESCO Global Geoparka Viški arhipelag, sa sedištem u Komiži.

Mandat traje četiri godine, uz probni rad od šest meseci, a za ovu funkciju predviđena je bruto plata od 3.600 evra mesečno.

Pored toga, budući direktor ima pravo i na subvenciju za troškove stanovanja od 400 evra mesečno, što predstavlja značajnu olakšicu s obzirom na visoke cene zakupa nekretnina na hrvatskim ostrvima.

Traže osobu koja će voditi razvoj geoparka

Od kandidata se očekuje da upravlja radom ustanove, koordinira zaposlene i projekte, razvija saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, pronalazi nove izvore finansiranja i dodatno unapredi položaj Viškog arhipelaga u UNESCO mreži geoparkova.

Jedan od glavnih zadataka biće povezivanje prirodne, geološke i kulturne baštine ostrva sa lokalnom zajednicom, uz podsticanje održivog razvoja, obrazovanja, privrede i turizma.

Otvoren konkurs i za kućnog majstora

Posao nudi i Nautički centar Komiža, koji je raspisao konkurs za kućnog majstora ili majstoricu.

Opis radnog mesta obuhvata održavanje objekata i opreme, manje građevinske, bravarske i stolarske radove, održavanje zelenih površina, postavljanje različite opreme, pomoć tokom organizacije manifestacija, kao i intervencije nakon nevremena ili drugih vanrednih situacija.

Za ovu poziciju predviđena je bruto plata od 2.100 evra mesečno.

Ko može da se prijavi?

Od kandidata za posao kućnog majstora očekuje se najmanje PKV kvalifikacija, najmanje godinu dana iskustva na sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije, potvrda da nisu osuđivani, kao i opšta zdravstvena sposobnost.

Prijave za ovaj konkurs otvorene su do 21. jula, pa zainteresovani imaju još malo vremena da dostave potrebnu dokumentaciju.

Sve više poslodavaca nudi smeštaj zbog manjka radnika

Turistička sezona poslednjih godina donela je veliki nedostatak radne snage na hrvatskom primorju i ostrvima. Kako bi privukli kvalitetne radnike, sve više poslodavaca uz platu nudi besplatan ili subvencionisan smeštaj, kao i druge pogodnosti poput plaćenih režija ili pomoći pri preseljenju.

Upravo zbog toga poslovi na ostrvima postaju sve atraktivniji kandidatima iz regiona, posebno kada uz visoku zaradu dolazi i pomoć oko jednog od najvećih troškova – stanovanja.