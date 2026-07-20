Ženu je u ponedeljak ujutru na ostrvu Krk u Hrvatskoj udario grom tokom grmljavine koja je pogodila delove Kvarnera i prevezena je u Bolnički centar Rijeka.

Nalazi se na odeljenju intenzivne nege, potvrdila je zdravstvena ustanova.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila oko 7:10 časova na plaži u Baški. Udario ju je grom dok je nosila suncobran, a spasilac na plaži joj je pružio prvu pomoć.

Ona je potom helikopterom hitne medicinske službe prevezena u Bolnički centar Rijeka.

Prema nezvaničnim informacijama, žena je češka državljanka.

BONUS VIDEO