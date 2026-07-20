- To će da garantuje opstanak našoj deci ovde, a ne da idu napolje. I na kraju, pošto nije miting, mi ćemo uraditi uskoro i jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu, a žele da se vrate u zemlju. Mi njih ne doživljavamo kao kritičnu masu za izbore, to su divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo naučili u inostranstvu, i želimo da se vrate ovde i učine svoju zemlju ponosnom. I mnogo ću biti srećan kada to vidim - rekao je predsednik u Svilajncu.

Vučić je danas obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, kao i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu, a više o tome možete čitati OVDE.