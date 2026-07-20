Ekipe JKP "Zelenilo i groblja" su od noćas na terenu i uklanjaju posledice nevremena, koje je trajalo nešto više od 20 minuta. Kako su saopštili iz ovog preduzeća, tokom noći je realizovano više od 30 intervencija, a ekipe su i dalje na terenu i u skladu sa prioritetima, nastavljaju sa ukljanjanjem polomljenih stabala i grana, javlja RTS.

Nevreme je ostavilo posledice i u opštini Smederevska Palanka, gde je došlo do kvarova na elektroenergetskoj mreži i problema u vodosnabdevanju.

Usled udara groma došlo je do ispadanja centralnog trafoa koji napaja potrošače na teritoriji opštine, a u fabrici za preradu vode izgoreo je trafo, zbog čega je grad privremeno ostao bez vodosnabdevanja.

Ekipe Elektrodistribucije i nadležnih komunalnih službi su od ranih jutarnjih časova na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.

Kako je saopšteno iz opštinske uprave, najveći problemi zabeleženi su u Cerovcu, kao i u još nekoliko delova opštine.

Očekuje se da će kvarovi biti otklonjeni tokom dana, nakon čega će biti uspostavljeno redovno snabdevanje električnom energijom i vodom.