Meteorolog Marko Čubrilo upozorio je da će pred Srbijom i većim delom regiona biti dva veoma burna dana, uz mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda, jakih grmljavinskih oluja, grada, obilnih padavina i olujnog vetra. Prema njegovoj prognozi, atmosfera će se već od naredne sedmice postepeno smirivati, ali uz značajan pad temperature.

Danas će biti veoma toplo i sparno, a posle 15 časova očekuje se razvoj snažnih grmljavinskih sistema prvo nad Bosnom i Hercegovinom i severozapadom Hrvatske. Ti oblaci će se tokom popodneva i večeri premeštati ka istoku i zahvatiti veći deo regiona.

Čubrilo navodi da se lokalno očekuju jaki grmljavinski pljuskovi, grad, obilna kiša, intenzivno sevanje i veoma jak vetar u zonama nestabilnosti. Ipak, naglašava da će nepogode biti izrazito lokalnog karaktera, pa pojedini krajevi mogu ostati potpuno pošteđeni.

Kako objašnjava, tek tokom popodneva biće jasnije da li će se razviti višećelijske ili superćelijske oluje, ali ističe da bez sondažnih merenja to nije moguće sa sigurnošću potvrditi. Dodaje da jake letnje oluje nisu neuobičajena pojava za ovo doba godine i da ne moraju imati superćelijsku strukturu da bi izazvale ozbiljne posledice.

U nedelju pre podne očekuje se kratkotrajno smirivanje vremena, uz retke pljuskove uglavnom u planinskim predelima. Međutim, krajem dana stiže hladni front koji će ponovo pokrenuti veoma jake nestabilnosti.

Prema njegovim rečima, zbog frontalne konvergencije i izraženog smicanja vetra u višim slojevima atmosfere, oluje bi i tada mogle imati superćelijsku strukturu.

Najviša dnevna temperatura danas i sutra kretaće se od 28 do 38 stepeni.

Sledeće sedmice stiže osetno zahlađenje

Od nedelje sledi postepena stabilizacija atmosfere i pad temperature. Pljuskovi će biti ređi i uglavnom vezani za planinske predele, dok će sredinom sedmice biti znatno svežije nego što je uobičajeno za jul.

Čubrilo navodi da će u sredu maksimalna temperatura biti između 20 i 27 stepeni, uz dosta oblaka i sveže noći.

Posebno zanimljiva meteorološka situacija očekuje se u četvrtak, kada bi, prema aktuelnim prognozama, nad južnim Jadranom mogao da se razvije sekundarni ciklon, koji bi se potom premestio ka Jonskom i Egejskom moru.

To bi donelo pretežno oblačno i vetrovito vreme, uz pojačan severozapadni vetar i kišu, pre svega na istoku i jugoistoku regiona. U petak bi maksimalna temperatura mogla da se kreće od svega 17 stepeni na istoku do oko 25 stepeni na zapadu.

Oko 26. jula očekuje se prolazna stabilizacija vremena uz manje otopljenje i dnevne maksimume od 25 do 30 stepeni, ali Čubrilo napominje da najnoviji ECMWF proračuni već oko 27. jula nagoveštavaju novi talas nestabilnog vremena.

Meteorolog zaključuje da će naredna dva dana biti najkritičnija kada je reč o vremenskim prilikama, uz mogućnost lokalnih nepogoda, dok će čitava naredna sedmica biti svežija i promenljivija nego što je uobičajeno za ovaj deo leta.

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