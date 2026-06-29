Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine oglasilo je povlačenje proizvoda za alpinizam zbog rizika od povreda.
Sa tržišta Srbije povlači se alpinistički pojas Canyon Guide Harness Petzl, model C086BA0, broj serije 23J9999999 999.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine oglasilo je povlačenje proizvoda za alpinizam zbog rizika od povreda.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine oglasilo je povlačenje proizvoda za alpinizam zbog rizika od povreda.
Sa tržišta Srbije povlači se alpinistički pojas Canyon Guide Harness Petzl, model C086BA0, broj serije 23J9999999 999.
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