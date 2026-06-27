Jutjuber Baka Prase, pravim imenom Bogdan Ilić, priredio je večeras pravi spektakl na Music Week festivalu u Beogradu.

Publika okupljena na Ušću bila je u potpunom transu tokom njegovog nastupa, a atmosfera je u više navrata dostizala vrhunac.

Tokom večeri na sceni su se smenjivali i drugi izvođači, pa je publika imala priliku da sluša mladu pevačicu Zeru, kao i trep izvođača Sajfera, kojem je kao gost nastupio folker Sloba Radanović.

Baka Prase podigao atmosferu i izazvao haos na bini

Baka Prase je energičnim nastupom podigao publiku na noge, a u jednom trenutku skinuo je majicu, dodatno podgrevajući atmosferu.

Pevačica Zera pojavila se u provokativnom stajlingu, a njen izlazak na binu ispraćen je snažnim aplauzom publike.

Sajfer, Korona i Rimski i Sloba Radanović zatvorili festival u velikom stilu

Sajfer je nastupio u crnoj kombinaciji, dok je dolazak Slobe izazvao veliku pažnju prisutnih.

Njihov zajednički nastup i ukrštanje glasova naišli su na odlične reakcije publike.

Podsetimo, Radanović je ranije iste večeri nastupio i na Tašmajdanu na koncertu Južnog vetra, gde je takođe bio deo muzičkog programa.

Veče su dodatno upotpunili Korona i Rimski, koji su svojim nastupima atmosferu doveli do usijanja i zatvorili program u velikom stilu.