Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se uoči večerašnjeg duela između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Meč nosi veliki ulog, jer će pobednik izboriti plasman u osminu finala Svetskog prvenstva i nastaviti borbu za najvredniji trofej u svetskom fudbalu, a popularni jutjuber tom prilikom otkrio je kome daje prednost i prognozirao ishod ovog važnog susreta.





- Kako se osećam jer sam stavio 10.000 evra na Bosnu protiv Amerike - napisao je Baka Prase na Instagram storiju, dok je pozirao ispred skupocenog automobila sa stegnutim mišićima.

Otkrio koliko je njegovo bogatstvo

- Gledaj ovako, imam oko 500-600.000 evra uloženih u zgradu. Onda, oko 500-600.000 evra u placu na Dedinju. Imam kola od 750.000 evra plus sve ukupno u kolima imam 1,5 miliona, ne znam, možda i jače. Imam plac od 50 ari koji je samo 150.000 evra, sat od 130.000 evra, Milenin nakit u vrednosti od 50.000 evra i jače. Imam ušteđenog keša 300.000 evra. E da, u kolima imam više od 1,5 miliona, zaboravio sam 'Urusa' 700.000 evra- rekao je jutjuber bez dlake na jeziku.

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