Polovni primerak Andrićevog romana prešao je hiljade kilometara, a emotivna posveta iz 2010. godine pokrenula je potragu za ženom po imenu Vera.

Jedna sasvim obična kupovina na pijaci polovnih stvari u Karačiju pretvorila se u priču koja je dirnula hiljade ljudi širom sveta. Korisnik Redita iz Pakistana otkrio je da se u polovnom primerku romana "Na Drini ćuprija" nobelovca Ive Andrića krije rukom ispisana ljubavna posveta iz Novog Sada, stara više od decenije.

Njegov otac je knjigu kupio za oko 500 pakistanskih rupija, odnosno manje od dva evra, među stotinama drugih polovnih izdanja. Međutim, tek kada je otvorio prvu stranu, usledilo je veliko iznenađenje.

Emotivna poruka sa otiskom karmina

Na unutrašnjoj strani knjige pronašao je posvetu napisanu na srpskom i engleskom jeziku, uz datum 3. jun 2010. godine i mesto Novi Sad. Pored dirljivih reči nalazio se i otisak poljupca karminom.

Posvetu je potpisala žena po imenu Vera, koja je u nekoliko emotivnih rečenica napisala da možda nikada više neće sresti osobu kojoj poklanja knjigu, ali da želi da joj ovaj poklon ostane kao večna uspomena.

Kako je knjiga završila u Pakistanu?

Pronalazač je priznao da pre ovog otkrića nikada nije čuo za Novi Sad, ali ga je upravo ta neobična poruka navela da pokuša da sazna kako je knjiga, poklonjena u Srbiji, završila hiljadama kilometara dalje – na pijaci polovnih knjiga u Karačiju.

Istakao je da ne želi da narušava ničiju privatnost, već ga isključivo zanima neobičan put koji je knjiga prešla i da li neko možda prepoznaje Veru ili priču koja stoji iza ove posvete.

Priča koja je dirnula hiljade ljudi

Objava je brzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji su ostavljali emotivne komentare i nagađali šta se dogodilo sa knjigom i ljudima kojima je bila namenjena.

Mnogi su napisali da ih je ova priča podsetila da knjige nisu samo zbir stranica, već i čuvari uspomena, emocija i sudbina koje ponekad putuju preko kontinenata, spajajući potpune neznance na najneočekivaniji način.