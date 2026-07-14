Američke snage izvode nove vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu, javlja američki ABC Njuz, dok je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je u odgovoru gađala dve američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu, uz upozorenje da će nastaviti odmazdu ukoliko se američki napadi nastave.

Američki ABC Njuz, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, prenela je da američke snage već nekoliko sati izvode vazdušne udare na teritoriji Irana. Agencija Rojters, pozivajući se na američkog zvaničnika, objavila je da su američke snage ranije danas izvele dodatne udare na vojne ciljeve u Iranu radi, kako je navedeno, otklanjanja novonastalih pretnji.

Iranska agencija Fars prenela je da su se u gradu Ahvazu, na jugozapadu Irana, čule snažne eksplozije. Istovremeno, IRGC je saopštio da je prethodnih sati gađao vazduhoplovnu bazu Šeik Isa u Bahreinu i bazu Ali al Salem u Kuvajtu.

Prema navodima iranske državne agencije IRIB, IRGC tvrdi da su u Bahreinu uništeni hangari za skladištenje naoružanja, dok su u Kuvajtu pogođene platforme za raspoređivanje američkih bespilotnih letelica, pri čemu je više dronova uništeno ili oštećeno.

IRGC je poručio da će "odmazda i kažnjavanje agresora trajati sve dok se nastave zločini Sjedinjenih Američkih Država" i upozorio da će svaki novi američki napad biti dočekan "novim iznenađujućim odgovorima".

U saopštenju se navodi i da, dok god SAD budu nastavile, kako je navedeno, neprijateljske aktivnosti u regionu, "ni kap nafte ni gasa neće biti izvezena iz regiona", uz tvrdnju da će američke akcije dodatno odložiti ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.