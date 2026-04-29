Milica Kon je godinama u skladnom braku sa kompozitorom Markom Konom, a nedavno je javno govorila o detaljima odnosa sa njim.

Kako je duži vremenski period kuburila sa viškom kilogramima, otkrila je da je svojevremeno za svog supruga imala šaljivu molbu.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica u emisiji "Magazin IN" i nasmejala sve u studiju.

