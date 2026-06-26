Upravo to dogodilo se Australijancu Denu Sondersu, koji je sasvim slučajno otkrio ozbiljan propust u bankarskom sistemu i narednih nekoliko meseci živeo život o kakvom je do tada mogao samo da sanja.

Njegova priča obišla je svet još 2011. godine, a i danas se prepričava kao jedan od najneobičnijih slučajeva u istoriji bankarstva.

Greška koja mu je promenila život

Den Sonders iz australijske savezne države Viktorije u to vreme radio je kao barmen i nije imao veliko bogatstvo. Međutim, jednog dana otkrio je kvar u sistemu Nacionalne banke Australije (NAB), zbog kojeg je na njegovom računu izgledalo kao da raspolaže sa čak 1,6 miliona dolara.

Najneverovatnije od svega bilo je to što su zaposleni u banci videli isti iznos i dozvoljavali mu da podiže novac bez ikakvih problema.

Otkrio sam grešku zbog koje je izgledalo da na računu imam milione. Otišao bih u banku, pitao koliko imam novca, oni bi rekli 1,6 miliona dolara i dozvolili mi da podignem koliko god želim - ispričao je kasnije.

Luksuz bez granica

Tokom četiri i po meseca trošio je novac gotovo bez ikakvih ograničenja.

Kupovao je automobile, plaćao luksuzna putovanja, častio prijatelje skupim večerama, a u jednom trenutku kupio je čak i konja vrednog oko 50.000 dolara.

Jedne večeri odlučio je da plati večeru svim gostima u restoranu.

Prišla mi je jedna žena i pitala da li sam najbogatiji čovek u Australiji. Rekao sam joj da mislim da sam tek sedmi - prisetio se kroz osmeh.

Novac mu je doneo samopouzdanje kakvo ranije nije imao, ali je istovremeno svakog dana živeo u strahu da će ga policija uhapsiti.

Griža savesti bila je jača od miliona

Iako je mogao da nastavi da koristi sistemsku grešku, vremenom ga je sve više mučila savest.

Prvo je o svemu obavestio banku, očekujući da će ga odmah uhapsiti. Međutim, ništa se nije dogodilo gotovo tri godine.

Neizvesnost i konstantan strah postali su nepodnošljivi, pa je odlučio da celu priču ispriča medijima kako bi, kako kaže, konačno stavio tačku na sve.

Jednostavno više nisam znao ko sam. Nije mi se sviđalo ono što sam postao. Novac me je promenio - priznao je.

Mogao je da pobegne, ali nije želeo

Sonders tvrdi da je bez većih problema mogao da prebaci milione u inostranstvo i zauvek nestane.

Ipak, odlučio je da to ne učini jer nije želeo da ostatak života provede krijući se i da zauvek izgubi kontakt sa porodicom i prijateljima.

Kako je objasnio, nijedan luksuz nije mogao da nadoknadi činjenicu da više nikada ne bi video majku niti sedeo sa prijateljima na stadionu ili u omiljenom pubu.

Zatvor, kazna i novi početak

Na kraju je protiv njega podignuta optužnica, a sud ga je osudio na 12 meseci zatvora. Uz to je morao da odradi 18 meseci društveno korisnog rada i plati kaznu od 250.000 dolara.

Iako je izgubio slobodu i sav novac, kaže da je tada prvi put posle dugo vremena osetio olakšanje.

Boravak u zatvoru opisao je kao teško iskustvo tokom kojeg je prisustvovao i jednom ubistvu, ali smatra da ga je upravo taj period naučio najvažnijim životnim lekcijama.

Shvatio šta zaista vredi

Nakon izlaska iz zatvora vratio se svom starom poslu barmena i kaže da danas živi mnogo mirnije nego u periodu kada je raspolagao milionima.

Priznao je da su mnogi ljudi koji su uživali u njegovoj velikodušnosti nestali čim je završio iza rešetaka, dok su uz njega ostali samo pravi prijatelji.

Kako kaže, novac mu je promenio i ljubavni život, ali ne na bolje. Tek kada je izgubio sve, shvatio je koliko vrede iskreni odnosi, porodica i običan svakodnevni život.

"Danas sam ponovo za šankom, gotovo jednako siromašan kao kada je sve počelo. I znate šta? Uopšte mi to ne smeta. Budućnost je konačno moja i ne dugujem je nikome", zaključio je Sonders.