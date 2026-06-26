Starleta Atina Ferari, pravim imenom Kristina Marković, koja je u javnosti dovođena u vezu sa aferom sa folkerom Acom Lukasom, pojavila se večeras na Tašmajdanu sa namerom da prisustvuje koncertu Južnog vetra u Beogradu.

Međutim, na ulazu joj obezbeđenje nije dozvolilo prolaz, nakon čega je nastala neprijatna situacija.

Atina je pokušala da ubedi pripadnike obezbeđenja da je puste da uđe, negodujući zbog odluke.

Atina Ferari zaustavljena na ulazu u koncert Južnog vetra

-Zašto vi mene ne puštate? - upitala je vidno iznervirana.

Kako je dalje navela, obrazloženo joj je da ne može da uđe jer nije muzičar, na šta je ona reagovala negodovanjem.

- Nisam muzičar, kažu. Da, dobro, nema veze… - poručila je.

Verbalni sukob sa obezbeđenjem ispred Tašmajdana

Dodala je i da je ranije već boravila na koncertnom prostoru, kao i da ima obaveze.

- Iskreno, već sam bila unutra i odslušala deo programa. Sada imam druge obaveze, zovu me kolege, idem dole na ulicu da se nađem sa njima. Ući ću sa druge strane, kao i ranije, pa ću ponovo - izjavila je starleta.

Ranije kontroverze Atine Ferari u javnosti

Podsetimo, Atina Ferari i Aca Lukas su ranije bili u centru medijske pažnje zbog javnih prepucavanja.

Tada je isticala da joj se kod njega dopala harizma i inteligencija, ali je u svojim izjavama izricala i provokativne tvrdnje.

- Nema figuru i lepotu koju tražim kod muškaraca, ali mi se dopala njegova inteligencija, harizma, bio je smešan, i sada je smešan - pričala je tada, te ddodala:

-Htela sam da ga izvedem na pravi put. Ne može da ima normalne intimne odnose. U prvoj fioci mu stoji pištolj, a u drugoj lekovi koje koriste muškarci koji imaju problem s impotencijom - konstatovala je svojevremeno za Kurir.