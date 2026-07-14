Veljko Ražnatović sa porodicom uživa na Kipru gde ima porodičnu vilu, a sada je pokazao kako se provode.

Kako je zbog treninga bio udaljen od porodice i živeo u Rusiji, sada se trudi da nadoknadi te mesece i svaki trenutan provede sa suprugom i decom.

Veljko je na svom Instagram profilu objavio snimak sa dnevne žurke gde su on i Bogdana uživali u muzici i dobrom provodu. On je na glavi nosio plavi šešir i naočare za sunce, a u jednom trenutku je okrenuo kameru ka Bojani koja je sedela za stolom u baru na plaži.

Bogdana je bila u bež kupaćem kostimu, a kako nije aktivna na društvenim mrežama, nju nemamo često prilike da vidimo u bikiniju. Mnogi su primetili da je prezgodna i da nakon tri porođaja ima devojačku liniju.

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