Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman ocenio je danas da su ispunjeni opšti uslovi i da bi trebalo da se otvori Klaster 3 u procesu pregovora sa Srbijom, kao i da smatra da će njegovo otvaranje obezbediti da zemlja napreduje dalje.

On je na zajedničkoj sednici o Planu rasta Odbora za spoljne poslove i za budžet Evropskog parlamenta, rekao da je primetno da je Srbija poslednjih meseci počela malo ozbiljnije da rešava neke problematične situacije i da je nedavno preduzet znatan broj koraka, kao na primer za rad saveta REM-a, koje će obezbediti posmatrače i regulisati audiovizualni medijski prostor.

"To je bio obiman proces, neću sada u detalje, ali sama činjenica da se to događa je pozitivna. Dakle, naša je procena da bi za svrhe odlučivanja o tome trebalo da se otvori klaster 3. Ovo je korak u otvaranju postupaka, mislimo da su opšti uslovi ispunjeni. Ali, dopustite da kažem jasno: trebaće još puno toga da se učini u daljem radu kako bi se omogućili dalji koraci", rekao je Kopman i dodao da načelo EU "po zaslugama" znači da po zaslugama i EU mora da deluje sa svoje strane.

On je tako odgovorio na pitanje izvestioca EP za Srbiju Tonina Picule zašto se predlaže otvaranje Klastera 3 sa Srbijom uprkos, kako je rekao "velike erozije ljudskih prava, vladavine prava i demokratije u zemlji".

Picula je inače na sednici pitao i da li je bilo koje plaćanje Srbiji obustavljeno, suspendovano i kada će komisija završiti ove procene. Kopman je rekao da što se tiče Plana rasta i Srbije, EK pokušava da se uveri da li je jedan od dva nivoa uslovljenosti ispunjen, odnosno opšti uslovi.

"Činjenica da nismo do sada ništa isplatili pokazuje da nismo baš bili u potpunosti uvereni da je to zaista bilo tako. A druga grupa uslova je povezana sa pojedinum reformama. Što se Srbije tiče, postoji još i treća uslovljenost, kao i za Kosovo, a odnosi se na dijalog Beograd-Priština. I dalje to pratimo, tu situaciju, kao što stoji u našem neslužbenom dokumentu o vladavini prava i prošlogodišnjem izveštaju o proširenju. Naravno, pokazuje da situacija nije savršena", rekao je Kopman.

Matjaž Nemec iz Socijaldemokratske grupe u EP pitao je na sednici zašto EK opravdava finansiranje za Srbiju kada je na najnižem nivou od svih zemalja Zapadnog Balkana po ključnim etapama i da li će trajno oduzeti sredstva ako Srbija ne ispuni ciljeve, na šta je Kopman rekao da Srbija ubrzava rad na sprovođenju reformne agende, da je 80 odsto koraka sada u obradi i da se na njima radi.

"To je jedan od važnih faktora u utvrđivanju što je nužno u korišćenju sredstava, a to je kakva je uspešnost zemalja u sprovođenju reformi. Ono se poboljšava, zajedno sa time što je stvoren i jedan tim, uspostavljen početkom ove godine, koji to pomno prati. Ali, uslovi moraju da budu ispunjeni i što se tiče opštih zahteva", rekao je Kopman.

Naglasio je da je napredak nedavno postignut i da je zato ocenjeno da treba da se otvori Klaster 3. "Naše odluke treba da donosimo na odnovu činjenica. Instrument je utemeljen na zaslugama, ništa se ne uzima zdravo za gotovo. Efikasnost se prati, sprovođenje se prati, i bilo kakav korak unazad ima posledice, i u konkretnim koracima i što se tiče opšte uslovljenosti", rekao je Kopman.

Holanđanka Tineke Strik iz grupe Zeleni rekla je da "EU ne bi trebalo da bude zadovoljna sa pet koraka napred i tri unazad", kao i da pojedini u Srbiji smatraju da se otvaranjem Klastera 3 Srbija nagrađuje iako, kako kaže, moraju teško da se bore za vrednosti pravne države, a Kopman je rekao da se situacija u Srbiji pažljivo prati i analizira. Kako je rekao usvojene su preporuke Venecijanske komisije i ne samo da su tužioci vraćeni na posao nego ih sada ima i više.

"Dakle, ne samo da su prekinuli sa nazadovanjem i okrenuli ga, nego su otišli i korak dalje, a to je važno. Vi verovatno mislite na preporuke ODIHR-a koje su vrlo važne. Videli smo da i u vezi sa zadnje dve preporuke ima napretka, a radi se i na preporuci o finansiranju političkih stranaka. Ali mi smo zatražili još jedno mišljenje da se napravi u vezi sa time, tako da se tu ide u potpuno sprovođenje. I upravo zato je nama u redu da preporučimo otvaranje trećeg klastera", naglasio je Kopman.

Ponovio je i da kada zemlja nešto učini, onda očekuje neki odgovor i podsetio da u okviru Klastera 3 Srbija već ima otvorena tri poglavlja.

"Sad otvaramo još tri, i oni moraju da naprave još mnogo, mnogo toga, kao što ste mogli da pročitate u našem non pejperu. Ali kad govorimo o ovom klasteru, smatramo da je to važno, i onda, ako želimo da stvari funkcioniraju po zaslugama, onda moramo na to i da reagujemo. To je dvosmerna ulica", zaključio je Kopman.