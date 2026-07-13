Devet evropskih zemalja i Ukrajina saopštile su da su formirale "koaliciju protivraketne odbrane", objavila je Jelisejska palata.

"Mi, lideri Nemačke, Danske, Španije, Italije, Holandije, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, Francuske i Švedske, svesni sve veće pretnje koju predstavljaju balističke rakete i sve većeg značaja odbrambenih sposobnosti za bezbednost evropskog kontinenta, danas objavljujemo osnivanje isključivo odbrambene koalicije protiv balističkih raketa", navodi se u saopštenju.

Učesnici nove "koalicije" nameravaju da udruže kapacitete svojih odbrambenih industrija kako bi stvorili "integrisanu arhitekturu protivraketne odbrane za odvraćanje i neutralizaciju budućih raketnih pretnji".

U okviru tog projekta planiraju da usaglase zajedničke operativne zahteve, formiraju tehničke radne grupe i mehanizme upravljanja, kao i da izrade mapu puta za postizanje početnih operativnih sposobnosti.

Takođe je predviđeno zajedničko sprovođenje naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, kao i traženje izvora njihovog finansiranja.

U saopštenju se naglašava da aktivnosti ove inicijative "nisu usmerene protiv bilo kog naroda, već isključivo na zaštitu sopstvenog", kao i da je nova "balistička koalicija" otvorena za pristupanje i drugih država.

Navodi se da su se dogovorile da udruže odbrambenu industrijsku bazu, istraživačke kapacitete i operativna iskustva.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov osvrnuo se na današnji sastanak predstavnika "koalicije voljnih" navodeći da je to koalicija ratnih huškača. Dodao je da će Moskva pažljivo pratiti ovaj sastanak, jer su to zemlje koje čine neprijateljska dela protiv Rusije.

"To je koalicija ratnih huškača – grupa zemalja koje ne žele mir, već nastavak sukoba, i koje se nalaze u dubokoj zabludi verujući da mogu da nanesu Rusiji strateški poraz. To je, dakle, koalicija zabludelih i koalicija onih koji podstiču rat", naveo je Peskov u izjavi za medije.