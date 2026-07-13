Italija, zajedno sa Austrijom, Hrvatskom, Češkom, Grčkom, Slovačkom i Slovenijom, nastupila je u okviru grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana", koja se protivi predlogu Francuske, Nemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga.

"Dokument odbacuje svaki pristup koji bi mogao da podstakne percepciju kandidatura ili članstva 'drugog reda'", navodi se u odgovoru grupe "Prijatelji Zapadnog Balkana", uz poziv da se pregovaračke procedure jednako primenjuju na sve kandidate, bez ubrzanih ili paralelnih procesa.

U dokumentu se ocenjuje da bi "nove obaveze, politički preduslovi ili dodatni institucionalni koraci trebalo da budu izbegnuti", jer bi mogli da obeshrabre kandidate i oslabe uticaj EU u njenom susedstvu.

Grupa država sa istorijskim i bliskim vezama sa Balkanom prihvata mogućnost zaštitnih klauzula, prelaznih mera i mehanizama nadzora nakon pristupanja, ali samo ukoliko su oni zasnovani na objektivnim potrebama, proporcionalni, pravno utemeljeni i usklađeni sa ukupnom institucionalnom strukturom EU, naglašava se u dokumentu.

"Okvir zaštitnih mera trebalo bi da bude zasnovan na skupu instrumenata koji koriste iskustva prethodnih proširenja i koji su prilagođeni aktuelnim izazovima, uz dovoljno fleksibilnosti da odgovore na posebne okolnosti svake zemlje kandidata", navodi se u dokumentu.

U diplomatskom dokumentu koji su prošlog meseca pripremile Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija i Luksemburg predloženo je uvođenje probnog perioda tokom kojeg bi nove članice EU mogle da budu sprečene da učestvuju u glasanju o budžetskim, bezbednosnim i spoljnopolitičkim odlukama.