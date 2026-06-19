Starleta i aktuelna učesnica rijalitija Elita 9, Stanija Dobrojević, iza sebe ima brak, a godinama se govorilo i o atraktivnom Rusu sa kojim je, navodno, 2010. godine stupila u bračnu zajednicu.

Međutim, u medijima je sada isplivao venčani list srpske starlete, iz kojeg se može zaključiti da se udavala i u Sjedinjenim Američkim Državama, i to znatno ranije.

Kako je navedeno u dokumentima do kojih je došao Blic, Stanija se 2008. godine udala za izvesnog Orlanda Riveru.

Koliko je javnosti poznato, nikada nije mnogo govorila o tom muškarcu, već je uglavnom isticala poslove kojima se bavila tokom boravka u Americi.

Takođe je otvoreno pričala o vezi sa Asminom Durdžićem, njihovom upoznavanju i planovima za budućnost, dok je brak za koji se sada saznalo uspešno držala daleko od očiju javnosti.

Stanija Dobrojević krila brak u Americi

Godinama se pisalo i o njenom braku sa zgodnim Rusom Vladimirom, a svoj ljubavni status krila je čak i tokom učešća u rijalitiju Farma 1.

Naime, 2011. godine Stanija je tvrdila da je bila samo u vezi. Međutim, kasnije je priznala da je sa pomenutim Rusom bila u braku dve godine.

Vladimir je po struci ekonomista, a svojevremeno je pozirao i za prestižni muški magazin "Men's Health".

Nakon raskida sa njom, potvrdio je navode o njihovom braku.

Turbulentne veze u rijalitiju

-Dva puta sam bila verena. Jednom sam bila u braku dve godine, bez dece, naravno. Nije mi padalo na pamet da rađam pre tridesete godine, jer sam želela da ostvarim svoje želje i ciljeve - ispričala je jednom prilikom.

O njihovom odnosu govorio je i Vladimir.

-Proveli smo zajedno prelepe trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Kada je reč o braku, jednostavno su nas ponele emocije - rekao je on tada za domaće medije.

Nakon toga, započela je vezu sa Filipom Panajotovićem pred kamerama rijalitija "Farma"- Ipak, po završetku šou-programa završila se i njihova ljubavna priča.

Bila je i u vezi sa manekenom i bivšim zadrugarom Markom Markovićem, sa kojim je planirala brak.

Emocije prema Kristijanu Goluboviću

Svojevremeno je Kristijan Golubović tvrdio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, nakon čega se ona oglasila i poručila da su njegove tvrdnje neistinite, te da će istinu dokazati na sudu.

Međutim, do obrta je došlo kada je Asmin Durdžić u Eliti 9 otkrio da mu je ona priznala da je tokom Farme 6 bila sa Kristijanom, što je kasnije i sama potvrdila.

Asmin je tom prilikom istakao da mu smeta što ona javno otkriva detalje njihovog odnosa i dodao da i on ima mnogo toga da kaže o njenom ponašanju.

Starleta njegova navode nije demantovala, ali je burno reagovala zbog toga što je te informacije obelodanio pred kamerama.

-Zar misliš da ćeš sebe i svoje postupke opravdati time što pričaš o Kristijanu Goluboviću? - upitala ga je.

-Neću, ali ti si meni to ispričala, zar ne? - uzvratio je Asmin.

Znam šta sam ti rekla i, nažalost, ti si to odmah iskoristio. Jesi li sada bolji čovek? Jesi li me zgazio i uništio? - odgovorila mu je ona.

-Nisam, ali želim da kažem da radiš određene stvari, a onda ih demantuješ. Kristijana si predstavljala kao najvećeg lažova, a bila si intimna sa njim. Dok je on o tome govorio, ti si sve poricala - rekao je Durdžić.

-Pričaš o nečemu što ni kamere nisu zabeležile, a dogodilo se pre deset godina - pravdala se starleta.

-Ali ti si meni to priznala - odgovorio joj je Asmin.

-I zašto imaš potrebu da to sada iznosiš? Zato što si ljigav. Zamislite šta bi bilo da znaš neke druge stvari. Ovo sa Kristijanom je za mene potpuno nebitno. Kriva sam što sam te doživljavala kao partnera, što sam ti to rekla i poverila ti se. A ti si sada to iskoristio protiv mene. Nije problem, ali ne znam odakle ti pravo da o tome javno govoriš - poručila je besno Stanija.