Starleta Ava Karabatić ponovo je iznenadila javnost. Nakon što je nedavno svog verenika Lazara javno optužila za nasilje, sada je saopštila da su zakazali venčanje i da će uskoro stati pred matičara.

Na društvenim mrežama objavila je zajedničku fotografiju sa verenikom, na kojoj je on ljubi u obraz, a uz istu je otkrila da je građansko venčanje zakazano za sledeću nedelju.

Nakon burnog perioda zakazala venčanje

-Udajem se sledećeg petka. Lazar je naručio prstenje. Molim salone venčanica da mi se jave u porukama. Venčanje će biti kod matičara, tako smo odlučili. Ne planiramo veliko slavlje, već želimo da taj trenutak provedemo samo sa najbližom rodbinom. Hvala svima koji me prate i šalju podršku - napisala je ona.

Tvrdila je da je bila izložena nasilju od strane njega

Podsetimo, nedavno je obelodanila ozbiljne optužbe na račun svog verenika, tvrdeći da je pretrpela nasilje, kao i da je njihov sukob, prema njenim rečima, bio izazvan ljubomorom.

- Danas su ga pustili na slobodu. Gde je tu pravda? Ceo dan sam na tabletama za smirenje. Plašim se za svoj život i imam osećaj da će se dogoditi nešto loše. Ovu objavu delim zbog svih onih koji tvrde da je sve ovo izmišljeno radi medijske pažnje. Svesna sam da javno iznošenje ovih stvari možda nije najbolja odluka, ali želim da se zna istina. Trenutno se nalazim u Hitnoj pomoći i ne osećam rebra. Pošto sam sve otkrila javno, a nemam nikakvu zaštitu, iskreno strahujem za svoju bezbednost. Ako mi se nešto dogodi, znaćete šta se desilo. Neka pravda pobedi, bez obzira na cenu. Volim vas - napisala je tada na društvenim mrežama.

Bila u strahu za svoj život

Nakon toga, u izjavi za domaće medije, potvrdila je svoje tvrdnje i govorila o posledicama koje je, kako kaže, pretrpela.

- Tačno je da sam pretučena. Međutim, život je velika borba. Dogodilo se ono što je moralo da se dogodi. Ceo dan provela sam u Urgentnom centru. Želim da se zahvalim svojim prijateljicama iz salona, a posebno vlasnici koja je pozvala Hitnu pomoć. Jedna strana lica mi je otečena, ali život ide dalje - izjavila je tada kroz suze.

Objavila intiman snimak sa verenikom

Ubrzo nakon toga, starleta se ponovo našla u centru pažnje javnosti nakon što se na njenom Instagram profilu pojavio snimak na kojem je viđena sa bivšim verenikom.

Na njenom nalogu prethodno je osvanula objava koja je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

-Odlučila sam da objavim prvi sadržaj za odrasle, link se nalazi u opisu mog profila. Drage žene, ovako se to radi - glasila je objava.

Kontroverzna objava postala glavna tema na internetu

Nedugo zatim, starleta je podelila fotografiju uz link koji vodi ka njenom nalogu na platformi namenjenoj punoletnim korisnicima, čime je dodatno podstakla komentare i polemike na društvenim mrežama.