„Da bi ušli u zemlje EU i ostvarili pravo na privremenu zaštitu, državljani Ukrajine moraće da prilože potvrdu da su izuzeti od mobilizacije u svojoj zemlji. Ovo se odnosi i na žene. Ukoliko ne prilože takvu potvrdu, neće moći da ostvare ovaj vid boravka”, ističe se u članku.



Kako se navodi, Evropska komisija priprema najznačajniju izmenu Direktive o privremenoj zaštiti od 2022. godine.



„Direktiva bi trebalo da bude usvojena u julu, ali neće stupiti na snagu pre marta 2027. godine”, preciziraju mediji.



Zamenik ministra unutrašnjih poslova i uprave Poljske Maćej Duščik rekao je da je „rad na izmenama već završen i da ih Poljska podržava”.

Istovremeno, zamenik ministra je naglasio da se ograničenja neće odnositi na ukrajinske državljane koji već imaju status privremene zaštite u zemljama Evropske unije.

Prema podacima Eurostata, 4,3 miliona Ukrajinaca koristi privremenu zaštitu u zemljama EU, pri čemu ih je najviše u Nemačkoj (1,2 miliona) i Poljskoj (960.000).

Podsetimo, ukrajinske vlasti poslednjih meseci suočavaju se sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama, dok prinudna mobilizacija sve češće izaziva proteste i incidente.

Na društvenim mrežama redovno se pojavljuju snimci na kojima pripadnici vojnih odseka privođenjem i upotrebom sile odvode muškarce koji podležu mobilizaciji.

Istovremeno, deo vojnih obveznika pokušava da izbegne regrutaciju ilegalnim napuštanjem zemlje, skrivanjem ili drugim oblicima otpora.