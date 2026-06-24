Nesvakidašnji porođaj dogodio se u Beču, kada je jedna trudnica na svet donela devojčicu u restoranu brze hrane, nakon što zbog saobraćajnih zastoja nije uspela da stigne do bolnice na vreme.

Sve se odigralo u Mekdonaldsu u ulici Jedletzberger, gde je beba rođena pre dolaska ekipe Hitne pomoći.

Jaki bolovi počeli nakon porodične večere

Prema navodima porodice, trudnica je te večeri bila na večeri sa najbližima, dok je njen suprug nakon toga otišao na posao u noćnu smenu.

Međutim, svega pola sata kasnije dobio je poziv od supruge koja mu je rekla da su počeli jaki porođajni bolovi.

Kako bi što pre stigla do bolnice, organizovano je da prijatelj porodice odveze trudnicu, dok je suprug obezbedio čuvanje njihovog trogodišnjeg sina.

Saobraćajni zastoj promenio planove

Tokom vožnje ka bolnici nastali su dodatni problemi.

Na auto-putu A4 saobraćaj je bio usporen zbog radova na putu, zbog čega je postalo jasno da trudnica možda neće stići do porodilišta na vreme.

Vozač je tada odlučio da napusti auto-put i potraži najbliže mesto na kojem bi mogli da sačekaju pomoć.

Izbor je pao na obližnji Mekdonalds, ali se pokazalo da za čekanje više nema vremena.

Beba rođena pre dolaska Hitne pomoći

Nedugo nakon dolaska u restoran počeo je porođaj, a devojčica je rođena pre nego što su medicinske ekipe stigle na lice mesta.

Otac je kasnije ispričao da je situacija bila veoma stresna, naročito zato što je beba stigla na svet gotovo mesec dana pre očekivanog termina.

Najveću zabrinutost izazivala je upravo prevremenost porođaja i neizvesnost u prvim trenucima nakon rođenja.

Zaposleni pomogli porodici

U trenucima dok su čekali dolazak spasilaca, zaposleni u restoranu brzo su reagovali i porodici doneli termalno ćebe kako bi novorođenče bilo utopljeno.

Ubrzo nakon toga na lice mesta stigli su pripadnici službe za hitno zbrinjavanje, koji su preuzeli brigu o majci i bebi.

Otac presekao pupčanu vrpcu

Iako je prvobitno bio na poslu, otac je uspeo da stigne u restoran pre završetka porođaja.

Kako je ispričao za lokalne medije, dozvoljeno mu je da lično preseče pupčanu vrpcu svoje ćerke, što je opisao kao jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.

Majka i beba su dobro

Nakon ukazane prve pomoći, majka i novorođena devojčica, kojoj je porodica dala ime Emili, prebačene su u bolnicu radi daljih pregleda i opservacije.

Prema poslednjim informacijama, obe se osećaju dobro, a porodica očekuje da će uskoro biti otpuštene kući.

Ovaj neobičan događaj još jednom je pokazao da bebe ponekad same biraju trenutak dolaska na svet, bez obzira na planove roditelja i udaljenost do porodilišta.