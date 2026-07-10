Povodom 79. rođendana Jugotona, legendarna pevačica Nada Obrić govorila je o brojnim temama iz privatnog i poslovnog života. U iskrenom i emotivnom razgovoru osvrnula se na svoje zdravstveno stanje i životnu snagu koja je ne napušta, ali i sa velikom tugom progovorila o smrti kolege Andrije Bajića, koji je preminuo pre nekoliko dana.

- Nažalost, to je tuga i tragedija, ali šta da radimo, poslednji put sam ga videla pre godinu dana. Sve nas to čeka, nekog ranije, nekog kasnije. Ja se radujem svakom Božijem danu, da izađem, da se čujem. Ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć. Tužno mi je sve to" - rekla je pevačica, pa otkrila koga bi volela da vidi kao pobednika "Elite 9":

- Pratim Elitu i sve što se dešava na estradi. Ja bih Neriu dala prvo mesto" - zaključila je Nada, pa prokomentarisala Mariju i Vericu Šerifović

- Nema šanse da čujemo Vericu kako peva, Marija joj je stvarno zabranila da peva. Verica ima divnih i sjajnih pesama, ali nema ni potrebe. Presrećna je i sva se predala malom Mariu. Nije se ona protivila Marijinom zahtevu, prihvatila je i zbog malog Maria njenoj sreći nema kraja" - rekla je Nada.

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